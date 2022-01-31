徐英偉辭職｜洪門宴風波　徐英偉請辭今日離任：為錯誤承擔責任

港區人大代表洪為民疫情下的生日派對，掀起政治風波。事發近一個月，《香港01》昨日率先報道，涉事的民政事務局局長徐英偉將辭職，是風波中首名下台官員。

徐英偉中午發聲明表示，已向行政長官提出請辭，並計劃於今日離任。他稱疫情爆發情況下，作為抗疫官員未能以身作則，於1月3日在出席宴會時有失當行為，「我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。」

特首林鄭月娥3點見記者，料交代「洪門宴」調查結果。



民政事務局局長徐英偉聲明全文

我已經於今日（一月三十一日）向行政長官提出請辭，並計劃於今日離任。

作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，我未能以身作則，以防疫為先，於一月三日在出席一場宴會時有失當行為，我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。感謝能有機會加入政府為香港市民服務，亦感謝行政長官和其他政府同事及各界友好對我的支持和指導。

行政長官林鄭月娥多次點名批評徐英偉。（資料圖片）

15高官赴宴 徐英偉長時間逗留用餐

洪為民在1月3日舉行「流水式」生日派對，15名官員參加，包括民政事務局局長徐英偉、副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、廉政專員白韞六、警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏、前海關關長鄧以海，以及多名副局長和政治助理。

其中區嘉宏出入餐廳時沒有掃瞄「安心出行」，而徐英偉則逗留特別長時間並有用餐，林鄭早前多次表明會嚴肅調查，點名批評對徐英偉尤其失望。林鄭其後委派公務員事務局局長聶德權調查公務員的行為，特首辦主任陳國基調查政治委任官員的行為。

《香港01》早前報道，林鄭在周二（25日）行政會議上，提及「洪門宴」調查三大要點，一是徐英偉是主要官員，其問題要由中央拍板；二是有15名官員參加「洪門宴」，希望「等埋」徐英偉去留有決定，才一次過公布涉事官員懲罰方案；三是林鄭提到中央希望事件可降溫，言下之意是不想外間再炒作。