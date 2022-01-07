洪為民宴｜區嘉宏有無用安心出行？　特首、防護中心、入境處咁答

Omicron入侵社區，多名政府官員、議員出席港區人大代表洪為民於1月3日舉行的大型生日宴會，至今有2名出席人士染疫，全場170人或須強制檢疫。

特首林鄭月娥交代事件時，曾形容入境事務處處長區嘉宏「個案複雜」，唯一未能確認他離場時間，亦未有回應區嘉宏有無使用應用程式「安心出行」。區嘉宏今午（7日）發道歉聲明，僅稱道賀後即離開及無就座用餐。入境處回覆查詢時指未有任何補充。在衞生防護中心記者會上，被問到出席宴會人士包括點名區嘉宏有無使用「安心出行」，當局僅指處所防疫措施事宜交由食環署調查。



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區嘉宏今日（7日）發道歉聲明，指當晚向朋友道賀後即離開，並無就座用餐，為個人行為「衷心向全港市民致歉」並「深切反省」，他會配合衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

消息指，區嘉宏昨日已抽樣檢測並呈陰性，檢疫期間由副處長郭俊峯署任。

就區嘉宏在宴會有無脫下過口罩、有無使用「安心出行」等，入境處僅回覆指參閱中午的聲明。未有任何補充。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅在今日疫情記者會上被問到，政府是否知悉，所有出席生日宴會人士，都有掃描「安心出行」？當中是否包括入境處處長區嘉宏？

徐樂堅首次回答時未有正面回應，當被再次追問時，徐僅稱，個別處所是否遵守相關防疫措施，會交由食環署跟進調查。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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特首林鄭月娥昨日（6日）交代宴會風波時，指出席洪為民生日會的10名官員，當中9人透過「安心出行」、政府司機紀錄、八達通紀錄確認離場時間，獨區嘉宏「個案複雜」未能確認，並引述按照區嘉宏所稱，當晚9時半後到場，餐廳有分室內室外，他未有到餐廳「主要部分」。關於區嘉宏有否使用安心出行的問題，林鄭沒有回答。