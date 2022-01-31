虎年｜旺角花墟半價促銷　店主呻生意大跌六成：蝕本收爐

旺角花墟多個花店在年廿九除夕晚上促銷散貨，不少鮮花劈價一半至三分一。農曆新年遇上第五波疫情，有檔主指，人流明顯較去年同期減少，維園年宵取消，未有令前往花墟的市民大增，生意大受打擊，預計生意大跌六成。

有市民表示，疫下取消年夜飯、拜年活動，轉為買花「報復式消費」，並佈置家居添生氣，「自己開心吓」。



除夕夜市民趕往旺角花墟買年花



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農曆新年前夕，旺角花墟各花店在「收爐」前作最後衝刺，大力減價促銷鮮花，如銀柳由每束40元，減至30元；菊花由20元三枝，減至10元三枝。

有市民取消年夜飯 買花佈置家居冀添生氣

晚上花墟未見人山人海，但不乏市民專程前來買花。市民游太形容，人流明顯較往時疏落，「以往行唔到，今年行得舒服。」她收穫甚豐，花450元買了彩菊、豬頂蘭、日本百合、玫瑰等，形容花價「平到冇可能」，相信較往年平逾一半。

疫下到花墟買花，她指不擔心感染風險，稱已取消年夜飯、拜年活動，故轉為買花「報復式消費」，且佈置家居添令「自己開心吓」。

溫女士一家三口逛花墟，她指，每年均會前來買花，亦未有因疫情影響消費，今年花約百元買蘭花、滿天星，花費與往年相若，「見啱咪買。」

溫女士一家三口逛花墟，她指，每年均會前來花墟花，亦未有因疫情影響消費。（胡家欣攝）

陳生則專往由東涌前來花墟，他指，今年花300元買花，較往年消費減少一半。他指，疫情下須買花佈置，「否則間屋無咩生氣。」

市民消費力減 花店稱銷情較往年差

第五波疫情爆發，維園年宵取消，花店負責人吳先生表示，花墟人流未有因此增加，「港島區客人未必過海嚟消費。」加上疫情令市民消費意欲減，例如以往公司客人買5盤值3000元的大蘭花，今年只買兩盤，預計今年整體生意最多「打個和」。

另一檔賣蘭花的檔主郭女士同樣大呻生意慘淡，形容去年疫情未算嚴峻，花墟人流不絕，今年卻大相逕庭，「啲人唔敢出街」，加上政府暫停晚市，料大多市民留在家中。她指，每盤蘭花已減價三分一促銷，但難力挽狂瀾，料最終生意大跌六成，蝕本收場，大嘆失望。