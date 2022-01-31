疫情｜台灣入境檢疫期改為14日　內地及澳門抵港須3次強檢

港府今日（31日）宣布調整從內地、澳門和台灣抵港人士的檢疫及檢測要求。由2月5日起，曾逗留內地和澳門的抵港人士，須在第三天、第五天及第12天接受檢測，當中適用於「回港易」或「來港易」獲豁免人士；從台灣抵港人士的強制檢疫期，亦會同時調整為在指定檢疫酒店強制檢疫14天及其後七天的自行監察。



港府今日（31日）宣布調整從內地、澳門和台灣抵港人士的檢疫及檢測要求。（資料圖片/羅君豪攝）

政府調整曾逗留內地和澳門的抵港人士的檢測安排，由2月5日起，所有於1月18日或之後到達香港，並在抵港當天或之前14天只曾逗留內地或澳門的人士，不論是經陸路口岸或機場抵港，其相應的強制檢測次數將調整為三次。

他們須於抵港第三天、第五天及第12天接受檢測，其中第12天的檢測必須到社區檢測中心進行，安排適用於按「回港易」或「來港易」計劃抵港而獲豁免強制檢疫的人士、已完成接種疫苗而須接受七天強制檢疫的人士，以及未完成接種疫苗而須接受14天強制檢疫的人士。作為過渡安排，如相關人士在1月18日至25日期間抵港，並已在抵港第12天或第16天到社區檢測中心接受強制檢測，將獲視為已完成強制檢測的要求。

根據「回港易」或「來港易」計劃，抵港的人士均須於抵港當天或之前三天內接受檢測並取得陰性結果。此外，曾逗留廣東省以外其他內地地區或澳門的人士在登上民航客機來港時，須出示預定起飛時間當天或之前三天內進行的核酸檢測陰性結果證明。所有經機場抵港的人士均須於抵港當天接受「檢測待行」，其陰性檢測結果獲確認後方可離開。

抵港人士到達香港的日數以到達當天作第一天起計。例如，若抵港日期為二月五日，其第三天檢測應於二月七日進行，第五天檢測應於二月九日進行，第12天檢測則須於二月十六日進行。

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另外， 曾逗留台灣的抵港人士的由2月5日起，過去14天曾逗留台灣的香港居民在抵港後須於指定檢疫酒店接受14天強制檢疫，其間接受六次檢測，隨後進行七天自行監察。他們並須在抵港第16天和第19天接受強制檢測，其中第19天的檢測必須到社區檢測中心進行。

至於從台灣來港的非香港居民，必須已完成疫苗接種方可登機來港，檢疫與檢測安排與香港居民相同。未完成疫苗接種的非香港居民將不會獲准入境。

就那些在二月五日前從台灣抵港，並在二月五日或之後仍須按原有檢疫令而在指定檢疫酒店接受第15天至第21天檢疫的人士（即在1月16日至2月4日期間從台灣抵港的人士），衞生署會安排他們在檢疫期完成前分批有序地進行檢測。若他們獲得陰性檢測結果，並已完成最少14天的檢疫，便可陸續獲安排離開指定檢疫酒店。有關人士離開指定檢疫酒店後須於抵港第15天至第21天自行監察，並在抵港第16天和第19天接受強制檢測。

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