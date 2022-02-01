虎年｜逸葵樓一家五口染疫分散四醫院　新年未團圓冀疫情早日結束

今日（2月1日）是大年初一，不少家庭都會聚首一堂共享天倫樂，但第五波疫情下爆發後，一家人要齊齊整整，對部份人而言並非易事。

梁先生原本一家五口居住於逸葵樓，但早前圍封期間，全家不幸先後確診。正身處北大嶼山醫院的梁先生表示，現時除了一名弟弟身處同一間醫院，其他家人都在「不同醫院，天南地北」，無法團圓。

他坦言，入院當日原本打算食團年飯，惟各人先後確診；之後曾希望趕及在年初一食，結果至今仍未出院，父親及其中一名弟弟更仍然發高燒；患癌的母親希望食叉燒飯，但只有淡而無味的白粥可提供。

梁先生表示，現時仍然出院無期，慨嘆「六合彩又唔見我哋中」，而且受藥物影響長期感到疲倦，今年不會特意以電話與家人拜年。他坦言：「呢啲大節日，緊係想一家人，一齊圍埋食飯」，現時卻「一個人孤伶伶過」，只盼望疫情早日結束，全世界健康。



三弟與八旬父在家與檢測呈陽性二弟同住30小時

梁先生與父母及兩名弟弟居於逸葵樓單位，其中78歲母親患有肝癌。到禁足的第4日，梁先生、其二弟以及母親，均獲告知初步確診，當中梁生被送往北大嶼山醫院，其母則送到港島的瑪麗醫院；不過其二弟未即時送院，仍然留在家中，與當時檢測呈陰性的三弟及85歲的父親共處一屋約30小時後，才獲安排送院，之後再接連轉院，現同樣身處北大嶼山醫院，但與梁先生不同樓層。

居逸葵樓的梁先生及其4名家人，於禁足期間相繼確診及需隔離。圖為圍封前梁先生接受記者訪問。（資料圖片／劉漢櫂攝）

不久後，梁先生的三弟及父親，都先後發燒及確診，前者正身處聯合醫院，後者則在伊利沙伯醫院，兩人仍未退燒。梁先生認為，二人本身未必染疫，可能共處約30小時後出現交叉感染。

原本打算食團年飯，卻於當日確診入院，年初一更與家人身處不同醫院，梁先生坦言：「呢啲大節日，緊係想一家人，一齊圍埋食飯」，然而如今事與願違，「仲要一個人孤伶伶過」。他表示，弟弟們都使用智能電話，仍可用短訊、視像通話聯絡，但父母使用傳統電話，只可以通話，未能視訊會面。他又稱，母親希望食叉燒飯，但醫院只有白粥食，其他家人曾想帶食物探望，惟醫院拒絕。

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梁先生表示，雖然未有發燒，但仍有頭痛、咳嗽、喉嚨痛，服藥後亦非常疲倦，「呆呆地」，不會特意與家人視像拜年，但會如常早晚致電問候父母。他嘆道：「六合彩又唔見我哋中」，只希望新年「最緊要健健康康，全香港無晒疫情，全世界健康」。