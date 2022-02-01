強制檢測｜43處上榜　土瓜灣佔8處　彩雲邨4棟大廈須強檢

本港昨日（31日）新增92宗新冠肺炎確診個案，13宗為本地無源頭個案。食物及衞生局今日（1日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應11宗本地個案、18宗與早前個案有關的個案、兩宗初步陽性檢測個案，以及在九龍城和旺角採集到檢測呈陽性的污水樣本，有43個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及25幢住宅、4間食肆、2間學校以及其他多個地點。

公告提及的43個地點中，土瓜灣佔8個排首位，其次是牛池灣佔6個，當中大部份位於彩雲邨。



▼2月1日強制檢測名單▼



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牛池灣彩雲邨4棟住宅上榜

上榜的住宅包括土瓜灣大龍樓、土瓜灣鶴齡街8-10號、土瓜灣九龍城道183A號、土瓜灣北帝街137-139號、土瓜灣鹿鳴街17號3樓、土瓜灣鳳儀街26-28號、土瓜灣鳳儀街21-23號、將軍澳尚德邨尚禮樓、上水天平邨天喜樓、牛池灣彩峰苑、沙田水泉澳邨河泉樓、慈雲山慈康邨康添樓、油塘油麗邨雍麗樓、秀茂坪紀律部隊宿舍1座等，其中牛池灣彩雲邨有4棟住宅上榜，包括時雨樓、日月樓、白鳳樓和玉宇樓。

▼彩雲邨明麗樓▼



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上榜的學校有三間，包括旺角港九潮州公會中學和大埔救恩書院。

至於食肆方面，上榜的包括荃灣富麗商場麥當勞、將軍澳PopCorn亞參雞飯、樂富廣場廿一堂和牛池灣彩雲商場一粥麵。

秀茂坪紀律部隊宿舍。(資料圖片)

九龍城啟晴邨賞晴樓污水樣本陽性

另外，九龍城啟晴邨賞晴樓和旺角上海街628-632A號、快富街1K號及亞皆老街35-37A號因採集到陽性污水樣本，1月18日至1月31日曾身處在內超過兩小時者也要檢測。

啟晴邨。（歐嘉樂攝）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月1日)▼

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政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。