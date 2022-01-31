啟晴邨及上海街污水呈陽性須強檢　太和邨、綠楊新邨等派測試包

疫情持續，本港多區污水檢測樣本對新冠病毒呈陽性，顯示可能有隱性患者存在。政府今日（31日）宣布，因應九龍城及旺角污水呈陽性，啟晴邨賞晴樓及旺角上海街近快富街一帶須強制檢測；政府仍在（1日）起會在大埔太和邨翠和樓、綠楊新邨、石圍角邨及象山邨一帶，以及啟晴邨、啟朗苑至龍譽一帶派發快速測試套裝，以輔助識別感染者。



政府公布，因應在九龍城及旺角的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就啟晴邨賞晴樓，及污水監測區域油尖旺116 ，即旺角上海街近快富街一帶，發出強制檢測公告刊憲。政府強烈提醒市民，必須嚴格遵守強制檢測要求，政府會在個別指明地方上門拍門通知，並盡量設立臨時採樣站。即使是已經接種疫苗人士亦必須接受上述強制檢測。

荃灣及九龍城清潔工和物業員要自行檢測

民政事務總署會於明日（1日）起陸續向大埔太和邨翠和樓住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。另外，政府會透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會，陸續向污水監測區域樣本呈陽的地方，包括荃灣3A （綠楊新邨、石圍角邨及象山邨一帶）及污水監測區域九龍城1 （啟晴邨、啟朗苑至龍譽一帶）工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

政府提醒，如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。