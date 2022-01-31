華麗都會酒店、荃灣及旺角帝盛酒店將接收密切接觸者　涉1000單位

政府晚上宣布，在2月1日至4月30日期間，將為密切接觸者增設三間檢疫酒店，包括香港旺角帝盛酒店、華麗都會酒店及香港荃灣帝盛酒店。政府指，新增的3間檢疫酒店將會額外提供合共約1,000個單位，以應付近日增加的檢疫設施需求。上述三家酒店，本來屬於用作海外抵港人士專用的檢疫酒店。



香港旺角帝盛酒店將為確診個案密切接觸者提供檢疫隔離。（酒店網頁）

政府為確診個案的密切接觸者增設3間檢疫酒店，香港旺角帝盛酒店和華麗都會酒店將於明日2月1日啓用，香港荃灣帝盛酒店將於2月10日開始運作。

政府指，因應個案增多，入住檢疫設施的密切接觸者數目持續增加，政府已啓動竹篙灣檢疫中心、鯉魚門公園及度假村、八鄉少年警訊永久活動中心、西貢戶外康樂中心和4間檢疫酒店，合共提供接近5,200個單位，用作接收密切接觸者及其家居接觸者。新增的3間檢疫酒店將會額外提供合共約1,000個單位，以應付近日增加的檢疫設施需求。

三間酒店即時暫停接受抵港人士 受檢人士遷往其它酒店

現時，香港旺角帝盛酒店、華麗都會酒店和香港荃灣帝盛酒店為第六輪及第七輪指定檢疫酒店計劃下的酒店。三間酒店會即時暫停以指定檢疫酒店形式，並不再接受來港人士於上述期間的預約。正在該等酒店接受檢疫的人士將以符合感染控制指引的安排，逐步遷至其他指定檢疫酒店繼續檢疫。

政府發言人表示，會密切監察檢疫設施的使用情況，並按需要適時作出調整，將檢疫設施用於對社區有較高風險人士，以避免病毒通過這些人士流入社區。