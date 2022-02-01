虎年｜車公廟300人等參拜　防疫靠孖罩　善信祈求：俾我去旅行

今日（1日）大年初一傳統習俗除了拜年，有市民亦會到廟宇參拜祈福，祈求新一年平安順境。沙田車公廟在疫情下繼續開放給善信參拜，不少市民一家大細前來，人龍大約有200至300人，廟外有警員維持秩序，約等30分鐘可入廟。

善信陳先生祈求人人健健康康，疫情減退，他亦有一些以往沒有想過的願望冀車公答允：「疫情好鬱悶，以前冇諗過去旅行係一個願望，唔祈求搭飛機，搭到船去澳門已經好好。」亦有善信因黃大仙祠暫停開放，先到車公廟祈求新一年行好運。



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下午等約半小時可入廟 需掃安心岀行

車公廟初一下午仍有大批善信等入廟，下午時間，不少市民一家大細前來，廟外有警員維持秩序，大致要等候30分鐘才可以入場，所有入場人士都要掃「安心岀行」。 疫情嚴峻，車公廟外除了限制人流之外，部份市民亦有戴上兩個口罩用作防備，減少受感染的機會。

祈求虎年生意興隆 市民買大風車轉運

善信陳先生任職貿易銷售員，他祈求虎年生意興隆、事事順利可以賺多啲錢，他說，疫情之下，市民收入減少，加上限聚令下不得外出晚飯，希望疫情減退可以自由用餐，他又提到，今年黃大仙祠因為疫情，初一、二沒有開放，所以先行到車公廟祈求一切順境。

亦有做生意的市民購買大型風車，希望新一年時來運轉，梁小姐為爸爸提着大風車，她說：「當然最重要係身體健康，但係做生意今年的確麻麻哋，所以專登買個好大嘅風車， 有38個風車頭，希望可以順順利利。」笑言首次提着大型風車，感覺「非常重」希望可以達成願望。

不少市民一家大細前來車公廟參拜，人龍大約有200至300人。（梁煥敏攝

疫情踏進第三年感鬱悶 善信陳先生：搭到船去澳門已好好

另一善信陳先生祈求所有人健健康康，疫情減退，他亦有一些以往沒有想過的願望希望車公為他完成願望：「疫情去到第三年，雖然有啲習慣，但的確好鬱悶，以前冇諗過去旅行係一個願望，而家連澳門都去唔到，我唔祈求去搭飛機，搭到船去澳門已經好好。」

一班男生沒拜年揀親近車公：可以聚首一堂已很開心

因此向車公祈福。亦有一班仍然就學的學生到來香車公廟祈求事事順景，「希望乜順利啦，新年又唔去得拜年，所以同車公親近下。」一大班男同學可以聚首一堂已經很開心，暫時沒有特別希望「出pool」祈求「大家有得出嚟玩已經好好」。