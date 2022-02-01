虎年︱林鄭訪追蹤辦拜年　讚工作效率高　呼籲新年期間減少聚會

特首林鄭月娥今日（2月1日）大年初一到位於啟德和旺角的兩個個案追蹤辦公室（追蹤辦）探訪當值員工，鼓勵他們為應對當前本地新冠疫情而須竭力加緊追蹤確診個案的接觸者，並向他們拜年。



兩辦公室共有400多工作人員 有需要時可再增多

林鄭月娥在食物及衞生局局長陳肇始、保安局局長鄧炳強和衞生署署長林文健陪同下，先後前往衞生署於去年1月設於啟德的追蹤辦，以及新設於旺角、今年1月下旬投入運作的追蹤辦。懲教署署長胡英明和海關關長何珮珊亦有到旺角的追蹤辦，一同為工作人員打氣，送上新年祝福。

追蹤辦職員向林鄭月娥講解因應本港第五波疫情而採取的全方位追蹤工作。其中，追蹤辦早前成功讓「望月樓」群組受控，包括將所有在餐廳相關時段進食的約200名顧客（其中八成在24小時內聯絡上）和22名工作人員，以及針對群組內16名確診者而追蹤到的逾千名密切接觸者及同住家庭成員，分批送往檢疫。林鄭月娥對追蹤辦的工作效率表示肯定，並鼓勵工作人員以更大的耐力和同理心，接觸密切接觸者和安排他們到檢疫中心進行檢疫。

再籲市民減少聚會

兩個追蹤辦現時總人手為400多人，大部分來自多支紀律部隊，具備調查經驗，曾受衞生署衞生防護中心的培訓。追蹤辦至今成功協助追蹤超過31,000名接觸者，包括安排相關人士接受強制檢疫；就本港第五波疫情而言，超過六成與輸入個案或本地個案有流行病學關連的個案，是在檢疫中心或圍封大廈接受檢疫期間發現，即當發現檢測結果為陽性時，患者已並非在社區遊走。此外，目前逾10,000名紀律部隊在職及已退休的員工已參加培訓，以便政府在有需要時動員更多人手參與追蹤接觸者的工作。

林鄭月娥表示：「面對傳播力極強的Omicron變異病毒株，政府致力採取『快、準、狠』的措施盡快遏止第五波疫情。除了追蹤每宗確診個案的密切接觸者及迅速將其隔離外，並要求密切接觸者的密切接觸者按風險程度接受強制檢測或強制檢疫，是政府與變異病毒株進行時間競賽以遏制疫情的重要一環。我衷心感謝市民在抗疫工作上的高度配合，特別是在節日期間須進行強制檢疫的人士，您們每一位的付出，助力香港再次打贏新一波疫情。我亦再次呼籲市民繼續支持政府的防疫抗疫工作，在農曆新年期間盡量留在家中，減少跨家庭聚會，保持個人衞生，以期早日擊退這一波疫情，逐步回復正常生活。」