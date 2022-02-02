強制檢測｜51處上榜包括日出康城、綠楊新邨　各區多間酒樓須檢測

昨日本港(1日)新增129宗確診個案，22宗無源頭，創第五波疫情新高，至今仍累積98宗個案未找到感染源頭。食物及衞生局今日（2日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應9宗本地個案、16宗與早前個案有關的個案、6宗初步陽性檢測個案、以及大埔大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶，採集到檢測呈陽性的污水樣本，有51個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及22幢住宅、24間食肆、1間幼兒園以及其他多個地點，而上榜食肆中，包括多間酒樓。



▼2月2日強制檢測名單▼



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上榜的食肆包括大埔太和廣場細蓉記、荃灣荃薈大快活、油塘鯉魚門廣場大快活、大圍新明記肥牛豬骨煲、尖沙咀合香園、尖沙咀東新文華中心MX、土瓜灣海悅廣場麥當勞等，其中又有多間酒樓上榜，包括葵芳新都會廣場潮庭、大圍新翠商場新華苑酒家、大圍美林商場海港燒鵝海鮮酒家、沙田石門京瑞廣場彩福皇宴、佐敦莊士倫敦廣場新新酒樓、旺角始創中心潮．悅、沙田禾輋廣場金百滬。

▼各區多間酒樓須檢測▼

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將軍澳東港城、寶盈花園、日出康城上榜

至於住宅方面，上榜的包括大埔富善邨善鄰樓、大圍美城苑暉城閣、將軍澳東港城6座、將軍澳寶盈花園6座、將軍澳日出康城5期A MALIBU 1A及1B座、荃灣綠楊新邨F座、荃灣綠楊新邨P座、屯門良景邨良智樓、屯門富泰邨秀泰樓、屯門湖景邨湖光樓、元朗朗屏邨悅屏樓、長沙灣凱樂苑凱曈閣等。

上榜學校方面則有九龍方方樂趣幼稚兒園。

日出康城MALIBU。（資料圖片 / 李澤彤攝）

大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶污水樣本呈陽性

另外，大埔大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶因採集到陽性污水樣本，1月19日至2月1日曾身處在內超過兩小時者也要檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月2日)▼



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政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼2月1日大年初一尖沙咀市況，疫情無減賀年氣氛▼

