大埔、馬鞍山、屯門多區污水監測呈陽性　政府籲市民盡快檢測

第五波疫情持續嚴峻，政府今日（2月1日）表示，近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。其中，因應在大埔的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）的強制檢測公告刊憲，曾身處下列指明地方的人士接受新冠肺炎核酸檢測。

至於馬鞍山及屯門等驗出污水呈陽性的地方，當局會向市民派發快速測試包。



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其中，身處大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶人士，必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測，政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並盡量設立臨時採樣站確保他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。

已接種疫苗的市民，亦必須接受上述強制檢測，同時密切留意身體狀況，若只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

身處大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶人士，必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。（政府新聞處截圖）

馬鞍山天宇海、海典灣、嘉華星濤灣等居民應盡快檢測

另外，港府表示，在沙田及屯門的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署，即包括沙田民政事務處將會由明日（2日）起陸續向馬鞍山天宇海、海典灣、嘉華星濤灣、欣安邨一帶的住戶派發快速測試套裝，供其自行檢測，以輔助識別感染者。

而民政事務總署，即包括屯門民政事務處聯同房屋署，並透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在寶怡花園、海麗花園及青麟山莊一帶及大興邨、大興花園及翠鳴臺一帶工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供其自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

此外，政府呼籲市民如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。