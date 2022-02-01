封區檢測｜太湖山莊污水呈陽性　東滿樓有數名患者　年初一須圍封

疫情持續嚴峻，政府在今日大年初一（1日）公布，由於大埔大埔頭太湖山莊排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，傍晚6時起圍封太湖山莊，目標明日（2日）上午約9時解封。

另外，由於深水埗大坑東邨東滿樓再有陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，政府晚上8時圍封東滿樓，預計明日上午7時完成。



政府今日（1日）傍晚6時起圍封太湖山莊，目標明日（2日）上午約9時解封。（Google map 截圖）

政府發言人表示，大埔太湖山莊排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就作出限制與檢測宣告。

2月1日 大埔太湖山莊封區檢測



自傍晚6時起，政府限制在大埔指明「受限區域」，即大埔大埔頭太湖山莊內的人士，須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開，政府目標在明日上午約9時完成此行動。

政府今日（1日）傍晚6時起圍封太湖山莊，目標明日（2日）上午約9時解封。（食衞局文件）

2月1日 深水埗大坑東邨東滿樓封區檢測



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另外，政府指出，由於今日發現數宗曾在深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓居住的陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

晚上8時起，政府限制在深水埗指明「受限區域」，但不包括位於地下的協康會青蔥計劃、香港童軍總會九龍第十旅及香港單親協會慧妍雅集活動及資源中心，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約7時完成此行動。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，大坑東村東滿樓有兩住戶確診，但屬於不同座向樓層。翻查資料，今次第五波疫情與一對居住東滿樓的巴裔夫婦有關，大廈曾懷疑出現垂直傳播，居民一度撤離。

政府圍封深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓。（食衞局文件）

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▼2月1日 年初一市民到黃大仙檢測站檢測▼

