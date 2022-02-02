新冠疫苗｜2長者死前14天內曾打針　衞生署指無證據顯示疫苗引致

衞生署今日（2日）公布，截至1月31日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲92宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中未有涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。過去一星期，署方共接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別63歲及85歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



另外，現時專家委員會已總結38宗死亡個案，與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，10宗仍待取得更多資料以作評估。



同期無青年少打針後疑心肌炎或心包炎

截至1月31日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲92宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，以及沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

過去一星期，衞生署共接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別63歲及85歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

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截至1月30日晚上8時，衞生署共接獲6 885宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.06%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括63宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

另外，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結38宗死亡個案，與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，10宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為，至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。