新冠疫苗｜兩女一男離世前14日曾打疫苗　衞生署指與打針無關

政府更新新冠疫苗接種監測，截至1月16日的過去一星期，衞生署共接獲60宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，而該星期衞生署共接獲三宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及兩名分別73歲及95歲的女子，以及一名59歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼



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截至1月16日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，5宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為，至今並未發現不尋常現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

此外，截至1月16日晚上八時，本港市民合共接種超過1,051萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約513萬名，佔全港12歲或以上人口的76.2%。衞生署共接獲6,727宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.06%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括58宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

▼1.4政府公布要擴大疫苗氣泡▼



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根據醫管局資料，2021年12月20日至2022年1月16日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有150.8宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有9.7宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有7.4宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.8宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有33.3宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有11.6宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。