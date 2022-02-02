疫情｜增30宗源頭不明創新高　涉日出康城Malibu、大圍名城居民

新冠肺炎疫情持續，本港今日（2日）再增116宗確診個案，103本地個案中心，有30宗屬源頭不明個案，再刷新第五波疫情新高。源頭不明患者遍布港、九、新界多區，包括將軍澳日出康城第5期Malibu 1B座、沙田名城3期3座、大角咀新港豪庭，以及多條屋邨，當中Malibu累計有4人確診；另有兩位患者拎行街紙，當局正在聯絡中。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，變種病毒Omicron的傳播性高，難以追蹤緊密接觸者，預料無源頭個案會不斷增加，形容情況變差，現時已非常嚴峻。



鰂魚涌康怡花園M座有源頭不明患者

本港今日新增的確診個案中，有30宗屬源頭不明，患者遍布多區，在港島區包括鰂魚涌康怡花園M座、西營盤第三街怡豐閣；九龍區則有大角咀新港豪庭、長沙灣幸俊苑俊禮閣、慈正邨正安樓、黃大仙東匯邨匯心樓、土瓜灣美景樓一期、藍田啟田邨啟仁樓、葵涌浩景臺6座、石蔭東邨蔭裕樓、彩雲（二）邨明麗樓。

2月1日 深水埗大坑東邨東滿樓封區檢測



+ 12

新界所涉及的範圍更廣，在新界西方面，涉及染疫者的大廈包括，天水圍天澤邨澤星樓、元朗水邊圍邨碧水樓、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、荃灣石圍角邨石菊樓、尚翠苑翠河閣；新界東則有大圍名城3期3座、沙田排頭村、沙田圍新村、馬鞍山錦英苑錦耀閣、粉嶺嘉福邨福安樓、大埔太和邨福和樓、翠和樓、麗和樓、大埔太湖山莊10座、寶林邨寶寧樓，以及將軍澳康城5期MALIBU 1B座。

2月1日 大埔太湖山莊封區檢測



張竹君表示，現時不明源頭個案愈來愈多，而個案一出現時，已傳播給給親人或朋友等，強調病毒傳播性非常快，潛伏期亦很短，患者與受感染家人的病發日期非常接近，雙方只差一日，甚至是同時發病，難以追蹤緊密接觸者，估計確診個案會持續增加，形容情況非常嚴峻，又指第五波疫情仍未到頂，希望市民通力合作，留意個人環境衞生。

她又指，疫情變差，已增加追蹤中心人手，現時有500人在兩個中心協助追蹤緊切接觸者，若有需要時會再增加。

▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼

