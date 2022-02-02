疫情｜今增116宗患者遍全港　疑爆深水埗寺院、體育學院群組

本港疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，新增116宗確診個案，包括103宗本地個案。73宗有關連個案中，有2人曾往深水埗昌福大院一間寺院參拜，同場有約20名信徒；另有2人曾走遍整所體育學院，另有1人初步確診；該兩處曾逗留人士須強制檢測。有三幢住所大廈同室向住戶須撤離。



另外，本地源頭不明個案達30宗，再創第五波新高，個案住所遍佈全港，九龍最「重災」，涉13座樓宇，亦有不少新上榜的大廈。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，今波疫情傳播快、潛伏期短，個案被發現時已傳予家人，幾乎同時發病，加上不明源頭個案越來越多，「而家情況非常之嚴峻」，而且個案呈上升趨勢「仲未去到頂」。



三住所大廈同室向住戶須撤離

葵芳邨葵歡樓06室兩層相連單位有人確診，部門巡視完認為無喉管無問題，估計可能空氣傳播，即可能透過抽氣扇帶動樓下空氣往上傳播，24樓及25樓的06單位須撤離。屯門大興邨興平樓21號單位都有3宗個案，部門正巡視中，有機會21號單位部分住戶或全部人士須撤離。大埔美新大廈的B室，兩個相連單位即樓上樓下連續有個案，故13至18樓的B室須撤離。

昌福大廈一樓B室寺院疑有傳播

張竹君表示，在73宗相關個案當中，發現有二人曾到訪九龍深水埗鴨寮街97-101號昌福樓（昌福大廈）一樓B室的寺院，期間有10多至20人在寺院祈禱拜神。二人均稱，在寺院期間無飲食及除口罩，懷疑該處可能有傳播，要求1月28日曾去訪該寺院的人士要強制檢測。

體育學院3人染疫

至於體育學院亦出現二人確診及一人初步陽性，由於兩名確診者不是逗留於固定地方，會到體院內各處，故曾逗留體院內的所有人都要接受強制檢測。

增30宗源頭不明個案 再創第五波新高

另外，本港新增30宗源頭不明個案，居住地方分佈廣，包括香港區方面，有康怡花園M座、西營盤三街怡豐閣；九龍區，有旺角新港豪庭、長沙灣幸俊苑俊禮閣、慈正邨正安樓、黃大仙匯心樓、土瓜灣美景樓一期、藍田啟仁樓、葵涌浩景臺6座、石蔭東邨蔭裕樓、彩雲二邨明麗樓、將軍澳康城5期1B座、寶林邨寶寧樓、蝶翎樓、尚翠苑。

▼2月2日不明源頭確診者居住大廈▼



新界西方面，有天水圍天澤邨澤星樓、元朗水邊圍邨碧水樓、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、荃灣石圍閣石谷樓、尚翠苑翠河閣。新界東方面，有大圍名城三期3座、沙田排頭村、沙田頭新村、馬鞍山錦英苑錦耀閣、粉嶺嘉福邨福安樓、太和福和樓、翠和樓、麗和樓、太湖山莊10座。

張竹君︰情況非常之嚴峻

有兩名不明源頭確診者，由於持俗稱「行街紙」，仍聯絡中。張竹君指出，可見不明源頭個案越來越多，發現個案時已傳給家人，「傳播性非常之快，另外潛伏期都好似好短，好多都係同屋企人發病時間就好接近，差唔多一日或者同時發病，所以而家情況非常之嚴峻，希望大家通力合作，留意個人環境衞生。」

張竹君續指，「不明源頭數字同埋個比例都係向上升緊，仲未去到頂，大家要非常之謹慎同留意住個情況。」

▼2月2日 大年初二約百市民冒雨拜車公▼

