屯門大興邨興平樓逾15人染疫　港府宣布延長圍封檢測一天至明早

政府今日（4日）公布，屯門大興邨興平樓在昨日圍封檢測行動中，再發現初步陽性檢測個案，至今已錄得超過15宗陽性檢測個案或初步陽性檢測個案。

當局決定延長於興平樓的圍封行動至明日，目標是在明日（5日）上午約8時30分完成行動。而曾於過去兩星期到訪興平樓超過兩小時人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在今天、2月5日、2月6日、2月7日及2月10日進行檢測。



▼2月4日 屯門大興邨興平樓延長圍封檢測一日▼



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政府今日（4日）再公布，決定延長涉及興平樓封區檢測的時限，將延長至明日（5日），預計於明天上午約8時30分完成行動。受檢人士須在其處所等候，按指定安排接受檢測，即連同昨日的檢測，一共要接受兩次檢測。

染疫個案逾15宗 港府︰興平樓具有極高感染風險

港府發言人表示，大興邨興平樓近日錄得確診個案，並在昨日圍封檢測行動中再發現初步陽性檢測個案，至今已錄得超過15宗陽性檢測個案或初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於大興邨興平樓具有極高感染風險，政府必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日，以免病毒進一步擴散。

港府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於2月3日及2月4日指定時間接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。受檢人士必須按政府人員的指示留在處所內，減少交叉感染的風險。

▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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會為行動有特別困難人士安排上門採樣

港府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼



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曾到訪人士須強檢

發言人又指，明白今次安排會為市民帶來不便，鄭重呼籲宣告生效時不在家，包括正出外工作的居民如常回到興平樓，遵照檢測安排。此外，曾於過去兩個星期到訪興平樓超過兩小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在今天、2月5日、2月6日、2月7日及2月10日進行檢測。在正式撤銷『相關宣告』時，政府會另行公布。

籲僱主酌情處理 不扣減員工薪金和福利

為維持「受限區域」內的公共和緊急服務，政府及相關工作人員，如醫院管理局醫務及其他人員、政府檢測承辦商、清潔承辦商等，可在提供其個人資料、聯絡方法及遵從有關感染防控，包括在離開「受限區域」前，進行檢測但無須等候結果等指示下，獲准許進入及離開「受限區域」。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開「受限區域」，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。