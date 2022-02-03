年初三封兩區強檢　大埔昌運中心3廈污水陽性　大興邨興平樓爆疫

本港新冠肺炎疫情嚴峻，當中大埔及屯門區再有大廈要圍封檢測。港府今晚（3日）公布，由於大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，自晚上7時起在上述大廈圍封強制檢測。

另外，當局又指由於近日在屯門大興邨興平樓發現數宗曾在上址居住的初步確診及確診個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，興平樓作亦圍封強制檢測。當局表示，兩個行動目標同樣是在明日（4日）上午約7時完成。



▼2月3日大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼



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昌運中心3大廈疑有隱形患者

港府公布，由於大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。當局指將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨0時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，而政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

當局又稱，根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月21日至2月3日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在上述大廈內，亦須在2月5日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，以及考慮到相關感染風險，審慎起見已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



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興平樓錄得多宗初步陽性及確診個案

另外，當局指由於近日發現數宗曾在大興邨興平樓居住的初步陽性檢測個案及陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，決定就相關區域作出限制與檢測宣告，受檢人士須於明日凌晨1時前接受檢測。當局強調，根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月24日至2月3日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在2月5日或之前接受強制檢測。

當局指已安排盡快為上述大廈內所有受檢人士進行檢測，大埔及屯門行動目標同樣是爭取於明日上午約7時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。若有僱員因宣告而未能上班，當局希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

▼2月1日 大埔太湖山莊封區檢測▼

