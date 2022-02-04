大興邨興平樓或圍封數天　消息指增12確診　居民：乜都唔知唔透明

位於屯門的大興邨興平樓，原本於今早約7時完成圍封行動，但至今仍未解封。消息指，興平樓約2735名居民完成檢測，發現新增12宗初步陽性個案。

有居興平樓的居民向《香港01》表示，原本打算取得檢測結果為陰性後，待當局解封後上班。惟到大堂了解情況時時，穿著保護衣的工作人員未有解釋，其後致電房署查詢，署方指需致電衞生署，不過衞生署同樣未能解答。她批評：「乜都唔知，等、等、等，封都唔緊要，問題係唔透明，居民應該有知情權」，又指當局未有安排膳食，感到不滿。



▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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位於屯門的大興邨興平樓，因出現多宗確診個案，昨晚開始圍封強檢，當局原本的目標是今早約7時完成行動，但至今仍未解封。衞生署衞生防護中心昨日指，懷疑大廈現垂直傳播，1至29樓的20至21單位住戶需要撤離檢疫，至於六宗確診個案涉及於三個不同樓層的21室單位個案。消息指，興平樓約2735名居民完成檢測，發現新增12宗初步陽性個案。

居民批無膳食安排 又憂到大堂了解增傳播風險

居興平樓的劉女士向《香港01》表示，於今早5時已收到陰性檢測報告，原本打算取得檢測結果為陰性後，待當局解封後上班。惟到大堂了解情況時時，穿著保護衣的工作人員未有解釋，其後致電房署查詢，署方指需致電衞生署，不過衞生署同樣未能解答。

她擔心，無法上班難以向老闆交代，會被扣取假期，「扣期都算，最怕比人炒咗」。她又批評，當局一直無公布未解封的原因，又未有安排膳食，「乜都唔知等、等、等，封都唔緊要，問題係唔透明，居民應該有知情權。」

劉女士說，有居民向她透露，今早到大堂了解情況時，有穿保護衣的人員用揚聲器廣播，指大廈出現多宗陽性個案，籲居民盡快返回單位。她亦擔心，當局一直無公布，居民到大堂時一同乘升降機，會增加傳播風險。

▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼



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民建聯立法會議員周浩鼎初步與政府探討並得悉，興平樓有機會有10多宗陽性個案，有待衛生防護中心的證實；又指興平樓的居民目前十分彷徨，要求政府儘快確認，並判斷興平樓是否需要於未來三至四天圍封。