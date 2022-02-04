疫情｜竹篙灣逐步改收無病徵患者　預告推密切接觸者家居檢疫

第五波疫情仍未遏止，今日有131宗確診個案，本地感染佔130宗，醫院設施及隔離設施壓力漸增。

行政長官林鄭月娥今日(４日）宣布，未來會將竹篙灣檢疫中心，逐步變為社區隔離設施，即發揮醫院功能，讓沒有出現病徵的確診患者入住隔離。同時，因應檢疫設施「走位」轉作供患者使用，當局計劃安排次密切接觸者開始試行家居檢疫，日後再推至全部緊密接觸者。她強調兩項措施「暫時未啟動，但隨時會啟動」，竹篙灣檢疫中心已騰空部份位置，只要醫管局因應病床供應有需要，就會安排患者入竹篙灣。



（余俊亮攝）

林鄭月娥明言，目前香港確診患者的隔離治療要求是「全世界最嚴謹」，所有確診個案不論有無病徵，都要入院治療，直至符合出院條件才可離開。

她指，目前醫管局各醫院，亞博館及北大嶼山醫院感染控制中心，合共提供3600張病床，若每天有百多宗入院個案，對醫管局帶來很大壓力，不能無限量調撥病床，照顧無病徵確診個案。她指，涉Omicron變種確診患者很多都沒有病徵，不用治療只需隔離，故會「走位」增加確診患者隔離措施，預告會把竹篙灣檢疫中心安排接收無病徵確診患者。

至於待何時需要啟動方案，林鄭月娥說，現時醫管局有3600個床位，至今日有逾1400名確診病人留醫，會視乎醫管局需要，「醫管局話畀我哋聽要啟動就啟動。」她透露，現時竹篙灣檢疫中心在安排接收新緊密接觸者時，已騰空部份區域的單位，準備未來接收無病徵患者。

先安排次密切接觸者接受家居檢疫

因應竹篙灣檢疫中心將接收患者，林鄭又預告會把入住竹篙灣的緊密接觸者及次緊密接觸者改為家居檢疫，會先安排只需隔離4日的次密切接觸者接受家居檢疫，未來逐步推至所有緊密接觸者。

林鄭月娥解釋，雖然本港有多個檢疫設施，合共提供約6200個檢疫單位，但不能無限量增加，「都係會好快唔夠」。她又說，家居隔離檢疫做法有先例，類似葵涌邨逸葵樓的做法，家居檢疫人士需要配戴電子手帶，當局亦會先評估緊密接觸者的情況，如居住環境是否合宜等，才安排家居檢疫。她強調，暫時未推行有關做法，「暫時未啟動，但隨時會啟動」，而衞生署亦已制定指引，繼續以風險為本。