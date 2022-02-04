疫情｜沙田檢測站排長龍　區議員：市中心百步梯外增臨時檢測點

疫情擴散，社區現多條傳播鏈。其中沙田區內因污水樣本呈陽性，有15個指明地方被納入強制檢測公告，涉及檢測人數眾多，昨日瀝源社區會堂的檢測站大排長龍。沙田區議員衛慶祥今早（4日）在電台節目時表示，強檢消息一出，不少居民亦感到擔心及徬徨，「4個屋苑21座咁多，驚做唔做得切」，加上範圍涉及商場，除居民外工作人士都需要強檢，令人數大增。他指，昨日到過檢測站視察，留意到安排大致順利，市民需要輪候約1小時至個半小時，亦有市民覺得等候時間過長，改到到區外檢測站。



▼2月3日年初三「赤口」 沙田及大圍居民做檢測▼



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疫情擴散，社區現多條傳播鏈。其中沙田區內因污水樣本呈陽性，有15個指明地方被納入強制檢測公告，涉及檢測人數眾多，昨日瀝源社區會堂的檢測站大排長龍。

居民憂人數多來不及做檢測 有人改到區外檢測站

沙田區議員衛慶祥今早（4日）在電台節目時表示，瀝源社區會堂屬區內最鄰近的檢測站，強檢消息一出，不少居民亦感到擔心及徬徨，「4個屋苑21座咁多，驚做唔做得切」，加上範圍涉社商場，除居民外工作人士都需要強檢，令人數大增。

他指，昨日到過檢測站視察，留意到安排大致順利，市民需要輪候約1小時至個半小時，而今早8時，輪候時間縮短至15分鐘；又指由於檢測站地方不足，市民需分為室外及室內做檢測，亦有市民覺得等候時間過長，改到到區外檢測站。

▼2月3日 大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼



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當局於新城市廣場外百步梯加設臨時檢測點

衛慶祥透露，收到有不少市民反映，擔心天氣寒冷，加上部分長者行動不便，不適宜長時間等候做檢測，期望可以派員上門採樣或於屋苑附近新增檢測站。他指，明白安排上有困難，但與民政署後聯絡，當局於昨晚公布在新城市廣場外的百步梯，加設臨時檢測點。