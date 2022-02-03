疫情｜立法會安排職員WFH　改視像開會　梁美芬倡5招抗疫

第五波疫情嚴峻，政府宣布自明日（4日）起至2月11日，除了提供緊急和必須服務的人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作。立法會行政管理委員會已同意秘書處響應政府呼籲，在上述期間實施特別安排及防疫措施，包括安排職員在家工作，但負責為立法會會議或委員會會議提供服務及維持秘書處基本運作的職員及值勤人員除外；在上述期間召開的會議將改以遙距形式舉行，其中明日舉行的人力事務委員會特別會議，將改以視像開會。



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立法會早前已通過通過兩項決議案，授權立法會會議或委員會會議，在指明的期間內，可按照《議事規則》，由立法會決定的方式遙距進行會議。立法會人力事務委員會周五舉行特別會議，討論取消強制性公積金制度下對沖安排，會議改在網上舉行。

梁美芬提出5項抗疫建議，包括盡快全民檢測、「安心出行」實名登記等。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，面對疫情大爆發，經民聯立法會議員梁美芬表示，現時新冠肺炎在全港各區都不斷有個案出現，當中有不少是源頭不明個案，她提出5項抗疫建議，包括盡快全民檢測、「安心出行」實名登記、參考上海「2+4+24」做法，加強流行病學調查能力、考慮實施閉環式管理和提早實施「疫苗氣泡」等。

她指，目前若要進行全民檢測，香港無論是醫護人員或檢測人員都嚴重不足，建議盡快成立內地香港抗疫一站通，與內地商討成立「內地香港抗疫協調委員會」，爭取推出與內地標準相若的抗疫防疫措施，並向中央請求支援進行全民檢測。