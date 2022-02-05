竹篙灣下周變無病徵患者醫院　陳肇始：未來病人或家居隔離治療

疫情嚴峻，本港今日（5日）新增351宗確診，食物衞生局局長陳肇始表，以目前確診數目增長速度，隔離設施將供不應求，因此已制訂應變計劃。第一步將竹篙灣檢疫中心改作社區隔離設施，讓無病症患者入住，形同醫院，預料下周可騰出單位，交予民安隊運作；同時同步啟動「居安抗疫（STAY HOME SAFE）」計劃，安排目前要檢疫4日的次密切接觸者在家檢疫，未來連密切接觸者檢疫14日都居家進行。在家隔離人士，屆時要遵守4項條件，包括戴上電子手帶，以監察其留在家中的情況、定期報告快速測試結果和身體狀況，以及取得陰性證明才可解除檢疫令，其起居飲食需由親友安排等。

陳肇始表示，當疫情惡化時，醫院病床會留給有需要病人，無病徵或病徵輕微病人在家居情況許可下，需要留在家居隔離，持續做病毒檢測，直至陰性為止。



陳肇始表示，除個案數字高企，污水監測結果顯示疫情在各區蔓延，部份住宅大廈出現垂直或橫向傳播，情況令人極度憂慮。（廖雁雄攝）

創疫情爆發兩年以來的單日新高，陳肇始下午出席疫情記者會時，跟隨政府專家袁國勇的呼籲戴上兩個口罩。她在會上表示，今日新增個案達351宗，創下疫情爆發兩年來的單日新高，她又提到，污水監測結果顯示病毒正在各區蔓延；而在環境方面，多幢住宅大廈連續有居民受感染，涉及垂直或打橫傳播，形容情況令人極度憂慮。

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陳肇始：短期內個案會幾何式上升 3100病床不足應付

陳肇始表示，隨着農曆年結束，預料將引發新的感染群組，預計本港短期內個案會幾何式上升，強調必須爭分奪秒與病毒競賽。

她續指，「臨時醫院」北大嶼山感染控制中心合共有2,000張第一級傳播病病床，今天使用率已接近飽和，儘管公立醫院盡力增加600張二線病床接收患者，以及亞博4個展館剩餘500張病床接收無徵狀或病徵輕微的病人隔離，惟以目前確診數目增長速度，估計設施短時間不足以應付及隔離所有患者。

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下周啟動「居安抗疫 STAY HOME SAVE」計劃

當局已安排新的檢疫設施，包括柴灣鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心、八鄉少年警訊永久活動中心、竹篙灣、7間檢疫酒店，下周合共加推6,200間房，政府除了正洽商更多酒店提供房間檢疫，亦已制訂好應變計劃。

當局公布應變計劃第一步，將竹篙灣檢疫中心改作社區隔離設施，由民安隊運作，並由衞生署和醫管局共同負責防疫及臨床管理，隔離無病徵或輕症病人，預料下周有需要時便可啟動有關計劃，及同步啟動「居安抗疫 STAY HOME SAVE」計劃。陳肇始表示，衞生署、民安隊和醫療輔助隊正將竹篙灣第一期的檢疫人士，移去第三及第四期設施，以騰出單位，計及清潔及整理時間，估計第一期下周便可以用作社區隔離設施。

下一步考慮密切接觸者也家居檢疫14日

實施「居安抗疫」時，衞生署會要求現要檢疫4日的次密切接觸者，亦即密切接觸者的同住人士進行家居檢疫；及後會視乎情況，考慮進一步安排密切接觸者家居檢疫14日。

她提到居家檢疫人士須遵守4大條件：

1. 留在家中，並戴上電子手帶監察；

2. 定期報告快速檢測結果及身體狀況

3. 需要遵守衞生署制訂的家居檢疫和感染控制指引

4. 按要求在指定日子接受病毒測試，確定陰性才可完成隔離，其生活所需須自行經送遞或親友安排，民政事務總署將會設立求助熱線，社會福利署亦為有特殊需要或需要額外照顧人士安排。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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最壞打算：無病徵、徵狀輕微、低風險人士家居隔離治療

陳肇始透露，若疫情持續惡化，最壞打算是，無病徵、徵狀輕微、低風險人士，在家庭環境許可的情況下，亦要居家隔離（home isolation），即病人家居隔離治療，不入醫院。她強調，政府保留一定數量的設施，安排給一些特定原因或不適家居檢疫的人。

被問到竹篙灣轉作社區隔離設施後，與亞博現時的運作有何分別時，醫院管理局行政總裁高拔陞指，絕大部分Omicron患者病徵輕微或無病徵，當中僅小部分有醫療需要，其餘病人只需要隔離，以防感染社區其他人士。當局初步想法是，派駐醫療同事設醫療站作24小時支援，將會視乎確診數字和不同醫療需要，決定啟用及安排時間。

對於外界質疑家居隔離將引發新的大廈傳播風險，陳肇始則解釋指，當局一定會以風險為本，考慮不同因素再決定是否採用家居檢疫隔離，強調有關密切接觸者期間不只留在家，亦要遵守不同要求。

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衞生署署長林文健補充可進行家居檢疫人士的條件，包括：

1. 需要評估環境，包括是否劏房、單位是否狹小，要否共用廚廁等，若單位太細則不適合作家居檢疫；

2. 檢疫人士有一樣風險，如次密切接觸者的風險較密切接觸者低。當進行家居檢疫, 會將風險程度一樣的人士聚集，次密接觸者會先在家中，若酒店有位, 就會密切接觸者送往酒店檢疫；

3. 視乎個別人士健康或其他狀況，如長者能否照顧自己，否是懷孕，有否打針，及有否長期病患；

4. 弱勢人士、身體有問題或長者，會盡量安排去醫院或檢疫設施

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增第三個追蹤辦 污水監測點增至100個

陳肇始又提到其他措施，包括增強追蹤能力，除了在啟德及旺角設追蹤個案辦公室外，政府亦正籌備第3個辦公室，第3個辦公室會動用之前逾1萬個紀律部隊人員、加強調查和接觸者追踪。她又提到早前兩個辦公室共有逾400個成員，至今已協助追蹤到超過3.1萬個接觸者，包安排強制檢測及減低社區傳播風險。

污水監測能力亦會進一步增加，她強調此舉對檢測潛在個案有莫大幫助，現時每天檢測量約為60至70個點，本月內將會增至100個點，定點亦會加密至每周2至3次，月內會再增加至每兩日1次，將會按需要推展更多臨時非定點檢測，由上遊採集更多污水樣本，加強追蹤隱形傳播鏈。香港大學團隊及環保署亦會增聘化驗所分析污水樣本，由過去兩間增至近期3間。