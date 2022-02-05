疫苗通行證｜接種率近八成　為回校上課家長帶子女打針：敷衍住先

第五波疫情持續，港府及專家一再呼籲市民盡早接種新冠疫苗，目前本港疫苗接種率已達79.8%，預料今天或明天接種率有望達八成。

今日（5日）位於葵青區提供接種復必泰疫苗的林士德體育館社區疫苗接種中心，門外預約籌及提供60歲以上合資格人士的即日籌，均出現短暫人龍。截至11時45分，尚有下午預約籌派發。有學生家長表示，帶兒子接種疫苗最大原因，是學校方面要求，學生需要接種疫苗後，才能回校上課，但始終對疫苗副作用有疑慮，故先打一針「敷衍住先」。



有學生家長坦言兒子接種第一針都只是「敷衍住先」，暫不希望接種第二針。 （張浩維攝）

第五波疫情持續，近日確診個案居高不下，加上特首林鄭月娥預告，疫苗通行證涵蓋範圍擴大，會先要求市民打最少一針，一段時間後會要求最少兩針，並會在日後增至要求打三針。截至昨晚，香港疫苗接種率達79.8%，預計今天或明天接種率將會達八成。

憂疫苗副作用 家長黃太太︰都去到最後一刻

居於葵青區的黃太太，帶同就讀中一的兒子，今日到接種中心打第一針疫苗。黃太太指，兒子因要回學校上課而要接種，「其實佢（兒子）都去到最後一刻（先接種），因為唔係去到最後一刻都唔會去打，始終小朋友都係細，所以我哋都唔建議佢去打。」

她坦言，對疫苗副作用有疑慮，接種第一針都只是「敷衍住先」，暫時都不希望兒子接種第二針，亦要視乎兒子身體狀況，會否出現副作用，才決定是否接種餘下疫苗。其子黃同學表示，接種後身體正常，覺得與接種流感針沒有分別，盼回校與同學見面，「跑吓步打吓籃球」。

有市民響應政府要求接種第三針疫苗。（張浩維攝）

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疫苗通行證將推出 市民趕措施推行前打針

朱女士今日陪同86歲的伯伯接種第一針疫苗，她指，是因為政府推行「疫苗氣泡」，在強逼接種疫苗情況下，都不能不接種，「又話唔去得飲茶，又話唔去得街市，又話唔去得健康院。」她表示，伯伯年紀大，加上有高血壓、膽固醇等長期病患，都擔心伯伯的身體狀況。

居於荃灣區，現年60歲的林女士，今天到場接種第三針。她指，有少許擔心目前疫情爆發情況，主要是因為政府響應而接種，「做番自己應該做嘅嘢，為人為自己。」她鼓勵各人都可以「為人為自己」想清楚是否應該接種。對於疫苗副作用，她表示，雖然聽聞第三針副作用較重，但亦不擔心，因為身邊很多朋友都已經接種第三針。

同樣居於荃灣區的62歲梁先生，亦是到場接種第三針。他認為「打咗安全啲，夠時間都係要打。」

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