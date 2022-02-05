疫情｜消息：今增350宗確診　勢創爆疫兩年新高　初確診至少150宗

本港第五波疫情迅速蔓延。消息指，本港今日（5日）增350宗確診個案，遠超今年1月27日，創出單日164宗確診的紀錄，勢成為自2020年新冠疫情在本港爆發以來，最多患者確診的一天。



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衞生署衞生防護中心昨日（4日）公布，共新增130宗本地確診個案，其中59宗為源頭不明，無源頭個案比例達45%。中心亦預告，初步確診個案為195宗，再創第五波疫情而來單日新高。

消息指，本港今日新增確診個案再倍增，達到350宗，勢成為自2020年新冠疫情在本港爆發以來，單日最多人確診紀錄。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日解釋，由於部分的初步確診個案先經由私人化驗所化驗，需要轉交樣本到政府化驗所再次檢查後，方可正式確診，故部分早前初步陽性的個案數字，未必可於昨新增確診個案中反映。相信今日新增的350宗確診個案，包括早前的初步確診個案。另外，消息指，本港今日至少新增150宗初步陽性個案。

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