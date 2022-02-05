文錦渡關口一度停進出　菜價貴芥蘭24元一斤　菜販：貨源無法運到

昨日（4日）有跨境貨車司機檢測呈陽性，文錦渡關口一度要停止貨車進出，記者今日（5日）到荃灣街市視察，發現菜價比以往昂貴，有菜檔員工指貨源都是下午才到達，早上有市民想購買蔬菜也無法購買。

有菜檔員工指因為文錦渡關口不准過關，導致貨源無法運到街市，他指「來貨已經係咁貴」，另一個菜檔員工表示「啲貨啱啱先到，今朝啲人要菜心都無」。



市民周女士發現今天菜價比往日昂貴，大約貴了三至四成，她指自己購買了芥蘭，「芥蘭 24蚊一斤，以前16至20蚊」，她表示即使菜價昂貴亦會繼續購買，笑言「吓，都要繼續食㗎啦，就算貴幾多都會繼續食，隻隻菜都係貴咗咁上下」，她指雖然本地菜菜價調整不大，但認為本地菜價格本身已經比內地菜昂貴，影響不大。

市民潘先生都認為菜價比起往日昂貴，他指因為交通有問題，他所購買的短白菜仔貴了大約二至四成，「平嘅時候就12蚊，一般就14蚊 ，依家就16去到20蚊（一斤）都有」，他指若菜價繼續昂貴，會減少購買蔬菜的次數，「都要買（蔬菜），次數會少咗，肉食蔬菜會平均啲，（進食蔬菜）次數就會少啲」。

另一位購買菜心的孫女士同樣認為菜價較往日昂貴不少，「以前10蚊兩磅，依家20蚊一磅」，但她指菜價昂貴無所謂，認為蔬菜都要進食，因此不會減少購買蔬菜的次數。