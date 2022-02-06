倡聘50歲下打齊3針市民參與抗疫解人手荒　梁子超：幫手圍封派飯

本港第五波疫情嚴峻，特首林鄭月娥預告下周二（8日）將在行政會議商討進一步收緊社交距離措施，意味更多行業及店舖可能需停業、不少人要停工。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，預計未來一段時間抗疫工作需要大量人手，包括社區檢測中心、接種疫苗、封區及隔離檢疫支援等，不能再只依賴調動公務員協助，建議政府招聘及培訓條件適合、已打齊三針、50歲以下，因疫情失去或工作受影響的市民參與抗疫工作，不但可紓緩現有的人手緊張，亦有助改善失業問題。



昨日確診個案創新高達351宗，逾160宗源頭仍在調查當中。梁子超表示，政府再收緊社交距離措施一定會影響經濟，相信不少打工仔的工作及收入會受影響，「甚至係手停口停，政府與其用無對焦方式的行業支援，不如帶頭招聘有信心又適合嘅人幫手抗疫，對團結社會齊心抗疫都有幫助。」他指出，已打齊三針又做好防護設施，加上適當培訓，一般市民參與受薪的抗疫工作風險不高。

梁子超建議政府大量招聘條件適合已打三針的市民參與抗疫工作。（資料圖片 / 林若勤攝）

現時已有逾99萬人完成三針疫苗接種，梁子超建議，當中50歲以下、家中無特別風險例如沒有未打針的長者、自己有信心及可嚴格遵守相關工作的防疫要求，均是適合參與抗疫工作，「好多抗疫工作其實都唔需要高技術同學歷，例如幫手圍封、安排檢測、送飯等等，就算係檢測採樣只要有適當培訓都可以做。」

他指出，目前大量抗疫工作如圍封強檢等，往往因人手調配問題，時有受影響市民因得不到支援而引發不滿，政府或相關團體招聘市民參與相關工作，並給予合適水平的薪酬，有助解決目前「人手荒」，「請一萬、幾千人應該都唔係問題」，越多合適的人參與有薪的抗疫工作，不但可舒緩失業問題，亦助營造社會團結抗疫的氣氛。