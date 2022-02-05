封區｜沙田新翠邨、屯門大興邨4廈污水陽性　疑有隱形患者須強檢

第五波疫情嚴峻，本港今日（5日）再增351宗確診，343宗屬本港個案，牽涉多幢大廈。港府晚上表示，沙田新翠邨新月樓、新偉樓，以及屯門大興邨興昌樓、興泰樓的污水樣本對病毒呈陽性，並涉及變種病毒，決定晚上7時圍封兩幢大廈強制檢測，預料涉事4幢住宅大廈的圍封行動明早（6日）8時半完成。



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港府表示，沙田新翠邨新月樓和新偉樓排放的污水樣本對病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，認為相關區域的感染風險有機會較高，決定晚上7時起，將兩幢大廈列為「受限區域」，要求居民禁足強制檢測，他們須於凌晨零時前，到圍封範圍內的臨時採樣站接受檢測，預計明日（6日）早上8時半可完成行動。

另外，屯門大興邨興昌樓和興泰樓的污水檢測同樣對病毒呈陽性，同樣在晚上7時圍封強檢，但受限範圍不包括房屋署元朗（二）分區保養辦事處、香港復康會─社區復康網絡（大興中心）、鄰舍輔導會大興宿舍、屯門青年協會、屯門地政處寮屋管制隊辦事處、地政總署清拆（二）辦事處（屯門分處）及扶康會潔康之家。

屯門兩幢圍封大廈的居民很於明日凌晨1時前檢測，預計封區行動可於明早8時半完成。

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1.23至2.5曾到訪大廈人士須強檢

另外，任何在1月23日至2月5日期間，曾身處上述強檢大廈超過2小時的市民，即使在圍封期間不在大廈內，亦須於下周一（7日）或之前接受強制檢測。由於涉及變種病毒，已接種疫苗，及近日已檢測的人士均仍須接受檢測。