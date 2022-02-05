增343宗本地個案　屯門將軍澳、深水埗5幢樓現傳播　初陽約200宗

本港疫情持續，衞生防護中心今日（5日）新增351宗陽性個案，343宗本地個案中，創兩年多疫情以來新高。大部份涉Omicron變種病毒；24宗個案懷疑涉Delta變種病毒。超過180宗新增個案，與早前的個案相關，另161宗案正在調查。

另外，深水埗、屯門、將軍澳三區，合共五幢大廈出現垂直或橫向傳播，部份單位住戶須撤離。



351宗新增個案中，343宗為本地個案，大部份涉變種病毒的個案均為Omicron，另有24宗個案帶L452R變種病毒株，懷疑涉Delta變種病毒。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，超過180宗新增個案，已知與其他個案相關，另161宗案正在調查，相信部份亦與其他個案相關，暫未有源頭不明個案數字。另外，今日亦新增200宗初步陽性個案。

今日（5日）新增343宗本地個案中，大部份涉Omicron變種病毒；24宗個案懷疑涉Delta變種病毒。（廖雁雄攝）

大興邨興平樓疑現垂直傳播

昨日被圍封檢測的屯門大興邨興平樓，再發現多一個居於29單位的確診個案。張竹君指，鑒於興平樓有兩個29單位受影響，因此會將所有29單位住戶撤離。張竹君指，3日於興平樓發現的個案，單位及座向有有聚集性，昨晚已撤離部份居民走，惟昨日圍封檢測再發現新個案，所以所有29單位亦要撤離。

▼2月4日 大興邨興平樓居民將寵物交親友照顧▼



懷疑出現垂直傳播或橫向大廈地址：

1. 屯門大興邨興平樓29單位

2. 深水埗福榮街104號A及C單位

3. 屯門富泰邨秀泰樓1-10樓08單位、39-40樓08及09單位

4. 將軍澳寶林邨寶寧樓06單位及10樓

5. 屯門良景邨良智樓5-12樓32單位



屯門、深水埗、將軍澳均有大廈須撤離

另外，有四幢大廈亦懷疑出現傳播。同位於屯門的富泰邨秀泰樓，亦有08單位的住戶確診。 張竹君指，已派人到秀泰樓了解，建議撤離1至10樓08單位08單位的住戶，及39至40樓08及09單位的住戶。屯門良景邨良智樓部分32單位單位受影響，5至12樓32單位須撤離。

▼2月4日 深水埗福榮街104號大廈住戶撤離▼



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深水埗福榮街104號大廈兩個C單位出現陽性個案，由於A及C單位共用天井，故該大廈A及C單位住戶須撤離。將軍澳寶琳邨寶寧樓06單位及10樓亦出現陽性有個案，張竹君指衞生署正派人到場了解。