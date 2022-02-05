童樂居虐兒案　再有3名女職員被控虐兒罪　被告要求匿名處理被拒

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑有兒童受虐案件，再有3名院舍女職員被控虐兒罪，今(5日)在九龍城法院提堂，辯方要求以英文字母代表被告姓名，裁判官莫子聰以司法公開（Open Justice）原則為由拒絕。控方稱警方需時看大量閉露電視影片及作調查，案件押後至3月21日再訊，各被告准以1萬元保釋，期間不得騷擾控方證人或院舍職員，亦不得參與照顧兒童的工作。



3名被告：周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）及劉露琪（24歲），均為幼兒工作員，他們各被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，指3人於2021年12月14日、11月29日及12月9日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，負有管養、看管或照顧兒童責任，卻分別襲擊2歲男童B、1歲男童AK及1歲AJ，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

過去同案有多名被告提堂時，有些只以英文字母代表其姓名，但控方未有向法庭申請匿名令。控方在本案的控罪書上列出了被告的全名，辯方律師曾要求同樣以英文字母代替，並希望控方在合併案件後，才一同披露被告的姓名，惟控方指之前已有一案的兩名被告披露了姓名，其餘被告亦會在案件合併後作披露，裁判官最後拒絕辯方的申請，並准控罪書上顯示被告的全名。

控方又稱，警方須時翻查6萬小時閉路電視影像，並要聯絡證人，不排除會作進一步拘捕，故案件需要押後再訊。

案件編號：KCCC350/2022