童樂居案│社署一年巡6次無發現虐兒　議員批監察兒戲促查有否失職

香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發懷疑集體虐兒事件，至少35名幼童受害，年紀最小僅1歲，立法會福利事務委員會今（31日）召開特別會議討論事件。

社會福利署表示過去一年共巡查「童樂居」5、6次，均沒有發現異常，認為部分虐待行為發生在1、2秒間，即使加密巡查也不易察覺，正研究如何令巡查及監察更到位，而勞工及福利局局長羅致光亦承認，以往巡查不包括翻看閉路電視片段。勞福局又指目前未能安排合資格人士取代涉事機構現有管理層，包括社署內或其他機構人士，強調當局會繼續研究其他可行方案。



▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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李梓敬不滿勞福局只發聲明 狄志遠批評社署反應慢

會上多名議員批評政府監察制度，質問會否成立獨立調查委員會，調查政府有否失職失責？新民黨李梓敬不滿勞福局事後只發聲明，未有任何實際行動，又批評社署的監察機制是否「行禮如儀，打下卡就夠」，質疑當局目標明年3月才完成檢討兒童福利服務，是任由兒童被虐待。社會福利界狄志遠也批評社署「反應慢、動作慢、欠交代」。

工聯會鄧家彪亦批評童樂居不只是系統性犯錯，還有系統性犯罪，質疑當局是否仍要繼續投放資源到該機構？另有議員關注當局會否吊銷機構牌照。

葛珮帆倡設獨立調查委員會查勞福局社署有否失職失策

民建聯葛珮帆則關注政府會否成立獨立調查委員會徹查事件，包括調查勞工及福利局和社會福利署是否失職和失策。羅致光說，當局曾考慮應否成立獨立調查委員會徹查事件，但原計劃委員會名單已是香港保護兒童會委託成立的獨立檢討委員會成員，形容他們相當具有經驗，政府對有關組成非常信任。

▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



平均兩個月巡查童樂居一次未見異常

社會福利署署長梁松泰表示，截至1月27日，仍有32名兒童留院，相信數星期內可安排出院，亦有50至60名兒童居於「童樂居」，每日有派員到機構了解事件，月中亦已派遣專隊進駐中心，相信兒童已得到合理的照顧。

不認同巡查太疏 社署署長梁松泰：虐待行為只是1、2秒間

梁以「童樂居」，為例，過去一年共巡查5、6次，平均兩個月一次，檢視人手、空間設計、安全措施等，除了了解硬件配套，同時會觀察兒童日常行為，包括兒童與職員之間交流是否正常，如有懷疑個案，會立刻跟進，但沒有發現異常。他不認同巡查太疏，但指部分虐待行為只是1、2秒間，即使加密巡查也不易察覺，正研究如何令巡查及監察更到位，包括採用科技監察、增加太平紳士巡查等。

▼12.28保護兒童會總幹事召開記者會▼



羅致光指或有深層次問題 非長期睇CCTV可解決

在監管方面，勞工及福利局局長羅致光表示，需要全面檢討人手編配、工作量、院舍大小等與服務質素有否關係，形容「冰封三尺非一日之寒」，並非一班不好的照顧員、一個不好的院長或總幹事可造成，或有其他深層次問題，認為「如果純粹靠監察才不發生，基本上不划算、也非好的服務質素……過去在處理上的警覺性非常低，要透過慘痛經驗做好日後服務，而非組一大團人日日睇住數十甚至數百間院舍CCTV解決問題」。他又指，為了兒童福祉不會對可行措施遲疑，但認為吊銷機構牌照，對兒童得到適當照顧造成損害，認為現有安排是對他們最佳的選擇。

他又指，針對2至3歲兒童，1:11的照顧比例仍然偏高，需要循序漸進改善，分析指過往育嬰服務義工人數由數百至數千人不等，兒童可從中得到溫暖，但疫情下義工探訪活動暫停，院舍員工壓力從而增加，或促成事件。

羅致光表示，目前未能安排合資格人士取代涉事機構現有管理層，包括社署內或其他機構人士。（資料圖片）

不會形容制度兒戲 羅致光：但今次都奇怪點解發生咗而（部門）不知道

羅致光表示，現有法例及規定對留宿育嬰院要求非常高，社署目前未能安排合資格人士取代涉事機構現有管理層，包括社署內或其他機構人士，強調社署已審視所有方案。對於由副總幹事陳志耀暫時接管「童樂居」院長一職，羅指他過往並未參與「童樂居」的工作。

他又指，機構成立的獨立調查委員會與保護兒童會無關係，有關成員具經驗及由社會人士組成，也是政府心目中的成員，故信任其獨立性及組成。

被問及社署「兒戲」巡查制度有否違反政府要求、有負公眾期望，羅致光表示現行院舍制度已實行很長時間，不會形容為「兒戲」，「過往工作從未有這類批評，發生後大家都感到奇怪，點解發生但不知道」。梁松泰則表示，不會形容社署「失職失責」，認為應留由社會評定。