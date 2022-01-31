童樂居案｜消息：保兒會蔡蘇淑賢辭任兒童事務委員會　即時生效

香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發懷疑集體虐兒事件，至少35名幼童受害，至今累計20名職員被捕。香港保護兒童會執行委員會上周三（26日）公布已接納總幹事蔡蘇淑賢請辭。消息指，蔡蘇淑賢亦已辭任政府兒童事務委員會非官方委員，即時生效。

兒童事務委員會職權範圍包括加強和監察不同政策局與兒童有關的政策和措施，以及推廣並宣揚聯合國《兒童權利公約》所列明的兒童權利，而委員會網頁非官方委員一欄，已沒有蔡蘇淑賢名字。

勞工及福利局今午（31日）證實，蔡蘇淑賢已於昨日（30日）辭任兒童事務委員會非官方成員一職。



▼保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢12月28日召開記者會▼



▼保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢1月27日迴避記者追問▼



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檢討報告斥監管不足 指管理層應請辭

香港保護兒童會執行委員會主席夏穆本月26日聯同獨立檢討委員會主席黃嘉純召開記者會交代經3星期深入調查後，檢討委員會確認香港保護兒童會管理層監管不足，認為有關管理層應請辭，並已接納包括總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職，即日生效，但蔡蘇淑賢會留任至新總幹事履新。

消息指，蔡蘇淑賢昨向兒童事務委員會辭任非官方委員，即時生效。兒童事務委員會在2018年6月1日成立，是一個常設的高層次諮詢組織，對兒童相關事務提供整體督導，並就兒童發展及成長制定政策、訂定策略及工作優次，並監察其實施情況。主席為政務司司長、副主席為勞工及福利局局長，蔡蘇淑賢辭任前，本屆原有21位非官方委員。

▼保護兒童會執行委員會及獨立檢討委員會1月26日交代調查報告▼

