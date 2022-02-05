元朗爆疫｜4個檢測站近千人排隊　6時半突截龍　市民斥：迫我犯法

元朗廣場爆疫，商場內的食肆潮館、牛角以及連鎖店豐澤均有職員染疫，衞生防護中心懷疑整個元朗廣場都有隱形傳播鏈，建議商場關閉消毒，曾訪商場的市民都要強制檢測。

元朗廣場爆疫消息一出，大批市民隨即湧到該區4個檢測站排隊檢測，人龍長達近400米，有輪候的居民直斥，檢測站開初表明，市民只要在晚上8時關門前抵達檢測站便可接受檢測，惟至傍晚6時半卻「彈弓手」稱要「截龍」，惹起輪候市民鼓譟，最終要報警處理，但檢測站在晚上7時截龍。

在院舍工作的鍾先生透露，其所屬工作要求他要在下周一（7日）前取得陰性證明才可上班，他最終在元朗市東社區會堂的檢測中心輪候了逾3小時才可採樣，他批評檢測站突然截龍，若今日未能檢測便要「手停口停」，直指元朗廣場位處元朗的中心，強檢牽涉半個元朗區的市民，政府無加開檢測站疏導人流是「陷市民、檢測站和政府三方於不義」。



元朗廣場爆疫消息一出，大批市民隨即到檢測中心排隊輪候採樣。現時元朗區內有4個採樣站，包括元朗市東社區會堂、安興遊樂場、朗屏邨籃球場，以及元朗近福喜街67號。

在院舍任職的當區居民鍾先生表示，他傍晚6時左右便到檢測站，打算接受檢測，惟4個檢測站均大排長龍，人龍長達3、400米，「人龍冇1,000，都有800人」，他最終在元朗市東社區會堂的檢測站排隊，職員起初表示，只要在晚上8時前抵埗便可接受檢測，但未幾至傍晚6時半，檢測站人員卻「彈弓手」稱要截龍，要求市民仍未排隊的市民，明早重新到場輪候。

有市民鼓譟後報警求助，檢測站一度在6時45分指可開放予仍未排隊的市民檢測，但到7時又再截龍。

近半元朗居民 均會途經元朗商場

鍾先生形容，元朗廣場位處元朗市中心，連接通往港鐵元朗站的輕鐵站，以及朗屏邨，因此接近半個元朗區的居民都會途徑該商場，估計區內逾半街坊均須強制檢測，惟政府未有加設臨時檢測站疏導要檢測的市民，令檢測站「打蛇餅」，批評政府無做好應變措施，是「陷居民、檢測承辦商同政府三方於不義」。

他又指，自己在院舍任職，屬高危工作，公司要求他要在下周一上班前取得陰性檢測證明，檢測站突然在傍晚時間截龍，不少市民剛下班，根本未能趕及排隊，批評政府「迫市民犯法」，不少市民今日無法取得陰性證明，將如他一樣，無法趕及下周一前取得陰性證明上班，慨嘆憂慮會「手停口停」。

他又指，排隊人士不乏區外市民，包括有上水區居民指，在該區輪候多時仍未能檢測，轉戰元朗的檢測站，令該區檢測設施陷入崩潰，促請政府在往後的檢測加開檢測站，以應付需求，否則只會重蹈上月屯門檢測站打蛇餅的覆轍。