一晚圍封5大廈　美田邨及良景邨共5幢污水呈陽性　疑有隱形病人

政府晚上公告，引用第599J章規例，晚上圍封沙田美田邨美秀樓、美景樓、美致樓，以及屯門良景邨良傑樓及良偉樓，身處人士須留在該處所並接受強制檢測。政府指，目標在明日（七日）10時至約12時完成所有行動。當局指由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高。



▼2月6日 沙田美田邨美秀樓圍封強檢▼



居民須明日凌晨1或2時前做檢測

政府發言人表示，由於沙田美田邨美秀樓、美景樓及美致樓、以及屯門良景邨良傑樓及良偉樓排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

至於8時半公布展開圍封的美田邨美致樓，受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



政府發言人指，美田邨美秀樓、美景樓及美致樓目標是在明日（7日）上午約10時完成行動；良景邨良傑樓及良偉樓則料於中午12時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。政府續指，在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。



根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月24日至2月6日期間曾身處美秀樓、美景樓、美致樓及良偉樓內超過兩小時的人士；於1月20日至2月6日期間，身處良傑樓內超過兩小時的人士，均須在2月8日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼2月6日 屯門良景邨良傑圍封強制檢測▼

