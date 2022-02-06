疫情｜自我檢測陽性人士湧急症室　醫管局料周一求診人數飆升

本港新冠病毒疫情肆虐，由昨日（5日）起一連3日錄得單日逾300宗確診或初確診。醫管局指，急症室近日出現大量自我檢測呈陽性的求診者，並預期明日（7日）長假後首個工作日，急症室的求診人數將急增或出現飽和，他呼籲病情較輕微的非陽性市民，可轉到普通科門診或私營診所求醫。至於在社區中心檢測獲知陽性、病徵輕微的市民，須繼續留在家中等候署方的指示，「即使去到急症室，係唔會加快入院流程。」



此外，醫管局今（6日）錄得3宗確診個案，包括廣華醫院骨科病房89歲女病人、伊利沙伯醫院62歲女病人、博愛醫院綜合專科病房31歲男病人。醫管局指，上述醫院病房已安排清潔消毒，局方會繼續與衛生防護中心跟進情況。



呼籲社區中心檢測陽性市民續留家中等衞生署指示

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在疫情記者會上表示，由於近日政府加強社區檢測，派發大量自行快速測試套裝，不少市民得知初陽結果後求醫，以致急症室出現大量求診者。他指，該批市民需長時間在急症室分流檢測站接受檢測，才可再安排入院。

劉呼籲在社區中心檢測的市民，若收到手機短訊為陽性結果，須繼續留在家中等候衞生署的指示，「即使去到急症室，係唔會加快入院流程。」他解釋，確診者具傳染風險，而急症室需照顧不同病人，因此不會為新冠患者加快入院，「可能會遲咗添。」

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自我檢測陽性人士到急症室需要覆檢

劉家獻表示，若果市民經過自我快速測試套裝得知為陽性，同時無感染病徵，請保持冷靜。他表示，病人是根據衞生署建議去急症室，但到場要再分類，然後再去隔離病房做PCR核酸測試確認，「多咗人去，自然會等耐咗。」他呼籲該批市民在急症室須耐心等候醫護人員，以安排進一步檢測及再次確認結果，即使陽性，都會被安排去第二處隔離，「如再多啲人嚟用分流檢測站，要同衞生署傾下點做好。」

劉特別指出，因疫情持續嚴重，明日為周末後首個工作日，預期急症室的求診人數急增，甚至或出現飽和。他再次呼籲病徵輕微人士，到普通科門診或私營診所求醫。

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三間醫院三名病人確診 同房病人變緊密接觸者

此外，劉家獻亦公布3宗公立醫院相關的確診個案。第1宗為廣華醫院骨科病房89歲女病人，她經入院篩查後發現初陽，後獲安排接受隔離治療，現時情況穩定。而醫管局經接觸追蹤調查後，將1名職員及4名同病格的病人，列作緊密接觸者。

第2宗為伊利沙伯醫院62歲女病人，於昨（5日）中午到醫院外科病房，接受血液透析治療（即洗腎）。病人於治療前接受恆常檢測，先取得陰性結果，其後再安排恆常測試卻發現為初陽。而病人並無病徵，現時已於隔離病房治療，情況穩定。醫管局經接觸追蹤調查後，發現病人在洗腎時，因服藥曾短暫脫下口罩，因此病房內4名病人列為緊密接觸者，暫在隔離病房接受檢疫觀察，暫未有員工被列作緊密接觸者。

第3宗為博愛醫院綜合專科病房31歲男病人，他在入院篩查後發現初陽，獲安排隔離治療，現時情況穩定。但病人逗留病房期間，並無適當佩戴口罩，亦曾一度嘔吐。因此1名抽血員、病人嘔吐時在旁的病房運作助理，均列為緊密接觸者；而鄰近的6名病人亦送往監測病房，其他職員則需接受14日醫學監察。

劉亦指，上述醫院病房已安排清潔消毒，局方會繼續與衛生防護中心跟進情況。

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