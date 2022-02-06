衞生署料疫情未到高峰　公院隔離病床快爆滿　竹篙灣將轉治療設施

政府早前宣布，竹篙灣檢疫中心第一期最快會在下周起改為社區隔離設施，負責隔離無病徵或病徵輕微的新型肺炎病人，以阻截病毒在社區擴散。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，公立醫院合共有約3000張隔離病床供接收患者，目前已使用1500張病床，但近日每日新增約300名病人，預計病床好快會爆滿，當使用率達70%至80%時，會動用竹篙灣改設為隔離病床，安排無病徵或輕症患者等入住治療。

衞生署署長林文健表示，累積個案持續上升，至今有逾320宗源頭不明個案，由於未能掌握個案涉及幾多代傳播，社區有數以百計的隱形傳播鏈。他指，未能準確推斷疫情何時會到達高峰期，但肯定目前未達高峰期。



Omicron疫情大爆發，確診個案急升，令醫院隔離病床不敷應用。（資料圖片）

竹篙灣不設Ｘ光機、未必每日抽血

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，竹篙灣檢疫中心第一期會先轉為隔離設施，供應3500張病床，與公院的隔離病床比較，中心不會照X光、未必做抽血，屆時會有醫護人員進駐，並會接收無病徵、輕症、年輕、無長期病、已打針的患者。

他指，留意到第五波疫情病人，上述類別的病人病情穩定，變差機會不大，治療時會派發簡單藥物如退燒藥、咳藥水，一旦病情有變，就會轉送去醫院。他指，視乎患者病情而安排隔離治療的地方，由嚴重至輕症劃分，依次序為公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心(即臨時醫院)、亞博社區治療設施、竹篙灣檢疫中心。

衞生署署長林文健表示，由於大量確診個案上升，近日政府已公布，如疫情令公院病床不敷應用，會將檢疫中心竹篙灣檢疫中心第一、二期逐步騰出作為病床，讓醫管局安排部分合適的病人使用，籌備工作如火如荼，包括如何將密切接觸者轉去家居檢疫等，形容是「枕戈待發」。

林文健續指，累積個案持續上升，至今有逾320宗源頭不明個案，由於未能掌握個案涉及幾多代傳播，以致有多條隱形傳播鏈。（資料圖片）

未達疫情高峰 再現超級傳播 將令個案幾何級數升

林文健續指，累積染疫個案持續上升，至今有逾320宗源頭不明個案，由於未能掌握個案涉及幾多代傳播，以致有多條隱形傳播鏈。他指，未能準確推斷疫情高峰期，但肯定目前未達高峰期，預計確診個案會再上升。

至於個案何時會幾何級數上升，他表示，按過往經驗，一旦個案突然急劇上升，反映發生超級傳播，例如海景絲麗酒店群組，「起碼一傳超過760人」，當社區出現有關情況，就會出現個案幾何級數升。他表示，未知超級傳播何時發生，但要做兩方面準備，包括要靠市民做好防疫，其次是加強檢測能力，並保護醫療系統。

▼2月6日 元朗區內檢測中心大排長龍▼

