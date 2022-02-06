內地蔬果供應減　食衞局：有司機入境內地後到未經申報地方需隔離

有跨境司機確診新冠肺炎，文錦渡關口昨晚（5日）一度暫停貨車進出，多名司機亦因而被禁足接受檢測，直至今早（6日）才陸續離開，供港蔬果再次受到影響。

食物及衞生局晚上表示，據了解，有個別跨境貨車司機在進入內地後，曾前往未經申報的地方，因此內地機關有必要嚴謹處理事件，進行追蹤，以免病毒流入社區，令部分司機因而須留在隔離酒店。當局指，內地已讓業界安排其他註冊司機將蔬菜運送至本港，除西區副食品批發市場的蔬菜供應有所減少，整體供應情況穩定。



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運輸署昨去信司機促嚴格遵守防控措施

食衞局指，現時除個別被界定為密切接觸者的跨境貨車司機需要繼續接受隔離外，其餘司機已可離開酒店恢復正常作業。運輸署亦已於昨日（5日）去信跨境貨車業界，提醒司機必須嚴格遵守粵港兩地的疫情防控和健康管理措施。

▼2月6日 蔬菜供應大減致售價大升▼



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食衞局指內地准安排其他司機運送蔬菜至港

至於蔬菜供應方面，食衞局表示，據了解，內地當局考慮到供港鮮活食品的重要性，已作出彈性安排，讓業界安排其他已註冊的司機將蔬菜運送至本港。今日上午9時，曾有約20輛貨車在文錦渡等待過關，但其後已陸續抵港。



另外，食衞局指，蔬菜統營處和長沙灣副食品批發市場今日的蔬菜供應與以往大致相若，西區副食品批發市場的蔬菜供應雖有所減少，但整體供應情況穩定。截至今日，跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋供應如常。當局表示，會繼續與相關政策局及部門和業界保持溝通，密切留意食品供應情況。