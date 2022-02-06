批發商料蔬菜零售價急升兩成　跨境司機憂剔除免檢疫名單影響供應

繼前日（4日）有跨境司機確診新冠肺炎，昨日（5日）再有司機身處內地專為跨境司機而設的驛站酒店確診，同場多名司機結果一度被禁足接受檢測，直至今早（6日）才陸續離開，供港蔬果再次受到影響。

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，部份菜檔反映未能取貨售賣，今日蔬菜零售價平均貴兩成，其中豆苗甚至可能貴一倍。有跨境司機工會亦擔心，雖然是次受影響的司機，暫時陸續返港，但由於曾入住同一驛站酒店，有可能暫時被剔除於免檢疫名單，最終導致可過境的司機人手減少，直言：「都好頭痛」。



2月6日年初六，菜價急升



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貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，昨日下午一名停留在深圳檢疫驛站酒店的跨境貨車司機，其檢測結果呈陽性，結果文錦渡貨運再次暫停，大批貨車滯留關口。他續指，酒店至少有60多名司機無法離開，需先禁足接受檢測，無法回港，直到今早才陸續獲放行，令蔬菜等供應受影響。

另外，深圳當局表示加強對跨境貨車司機「三點一線」及沿途相關交通節點的定點管理，包括高速公路收費站、高速公路服務區、作業點、停車場、加油站等。陳迪手表示，有關安排與原有措施相若，但預料會更嚴厲實行，坦言部份司機從2020年7月開始，已因應檢疫措施，無法回內地的家中探望家人，希望港府推行全民檢測等措施，盡快遏制本地疫情，令兩地檢疫措施可放寬。

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落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉亦確認，有跨境貨車司機於驛站酒店檢測確診。他估計，居住同一酒店的跨境司機隨時近百人，而曾與確診司機乘坐同一班接駁巴士往酒店的跨境司機，一共近10人，他們已被列為密切接觸者，相信暫時無法回港。

他續指，居港的跨境司機，如其居苑，甚至同一屋邨有人確診，他們都可能被剔除於免檢疫名單21日，擔心曾與確診者身處同一酒店的司機，亦會被剔出名單，無法工作，進一步影響人手及香港鮮活供應，「（人手）都好頭痛」。

接連兩日有跨境司機確診，令供港蔬菜受影響。香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，有菜檔反映無法取貨售賣，今日蔬菜的平均零售價較平時貴兩成，其中菜心、唐生菜、豆苗尤其受影響，豆苗更可能貴一倍。他表示，隨着跨境司機陸續回港，相信今日稍後時間供應會回復正常，之後要視乎會否再有司機確診，又或內地會否再收緊免檢疫措施，一旦措施更嚴厲，可能會令蔬菜供應再受影響。