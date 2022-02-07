教大校長張仁良明年8月底任期屆滿後離任　大學將展開全球招聘

香港教育大學今日（7日）宣布，校長張仁良已知會校董會，將於本屆任期屆滿（即2023年8月31日）後不尋求連任，教大將就校長一職展開全球招聘。
張仁良已知會校董會不尋求連任：榮幸見證教大誕生及正名
張仁良已知會校董會將於本屆任期屆滿（即2023年8月31日）後不尋求連任。張仁良表示，十分榮幸能與校董會成員、教職員、學生、校友及支持者在不同階段攜手促進教大發展，期間經歷種種挑戰，於2016年共同見證教大誕生、正名後按照「教育為本．超越教育」的方針，成功開拓多元學科，提升教研實力。
校董會主席黃友嘉感謝張仁良的貢獻，讚揚他的卓越領導，令教大成功蛻變。他表示，在張仁良的帶領下，教大及前教院在學術發展、研究及知識轉移、大學管理以及校園設施提升等多方面取得長足的發展。在這堅實的基礎上，他相信教大將繼續向著目標邁進，成為香港以至區內一所兼具研究實力、教育為本的優秀大學，為教育界以至整個社會作更大的貢獻。
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