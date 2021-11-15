奧運熱帶動體育產業　教大2022學年增運動科學及教練課程

奧運熱潮帶動政府推動本地體育產業化，教育大學公布，2022/23學年增設運動科學及教練榮譽理學士課程，涵蓋運動營銷學、心理學及管理學等，以培育全面的體育人才，學生畢業後可從事體能訓練教練、體育健身顧問等。



教育大學2022/23學年開辦三個新的四年制課程。（資料圖片）

副系主任雷雄德：旨在培訓體育老師或管理層

教大2022/23年開辦三個新的四年制學士課程，包括運動科學及教練榮譽理學士課程。教大健康與體育學系副系主任雷雄德表示，今屆東京奧運港隊成績佳，帶動更多人參與體育運動，政府著力推動體育產業化，放眼大灣區推展則普及運動健身計劃，反映未來五至十年市場對體育專才需求大。

雷雄德指，其它院校課程旨在培訓體育老師或管理層，但教大這個課程融合多個學科，例如運動營銷學、心理學、營養學及管理學等，可以培育全面的體育人才，學生畢業後可從事體能訓練教練、體育健身顧問、運動相關產業銷售和營銷人員、投身政府如康樂事務經理職系等。

其餘兩個新的四年制課程分別是人工智能與教育科技，校方指目標是培訓學生將AI與科技應用在教育項目；綜合環境管理課程則教授學生深入本地及全球環境議題，如空氣污染、氣候變化，應用科學理據以制定可持續發展方案。

教大下學年亦將開辦多個「高年級入學課程」，涵蓋幼兒及家庭研習、英語研究及數碼傳訊、文化遺產教育及藝術管理、社會創新與發展研究等領域。