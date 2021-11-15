奧運熱帶動體育產業　教大2022學年增運動科學及教練課程

撰文：胡家欣
出版：更新：

奧運熱潮帶動政府推動本地體育產業化，教育大學公布，2022/23學年增設運動科學及教練榮譽理學士課程，涵蓋運動營銷學、心理學及管理學等，以培育全面的體育人才，學生畢業後可從事體能訓練教練、體育健身顧問等。

教育大學2022/23學年開辦三個新的四年制課程。（資料圖片）

副系主任雷雄德：旨在培訓體育老師或管理層

教大2022/23年開辦三個新的四年制學士課程，包括運動科學及教練榮譽理學士課程。教大健康與體育學系副系主任雷雄德表示，今屆東京奧運港隊成績佳，帶動更多人參與體育運動，政府著力推動體育產業化，放眼大灣區推展則普及運動健身計劃，反映未來五至十年市場對體育專才需求大。

雷雄德指，其它院校課程旨在培訓體育老師或管理層，但教大這個課程融合多個學科，例如運動營銷學、心理學、營養學及管理學等，可以培育全面的體育人才，學生畢業後可從事體能訓練教練、體育健身顧問、運動相關產業銷售和營銷人員、投身政府如康樂事務經理職系等。

其餘兩個新的四年制課程分別是人工智能與教育科技，校方指目標是培訓學生將AI與科技應用在教育項目；綜合環境管理課程則教授學生深入本地及全球環境議題，如空氣污染、氣候變化，應用科學理據以制定可持續發展方案。

教大下學年亦將開辦多個「高年級入學課程」，涵蓋幼兒及家庭研習、英語研究及數碼傳訊、文化遺產教育及藝術管理、社會創新與發展研究等領域。

教大明年恢復面授課　教職員、學生須完成疫苗接種或14日一檢測國安法｜教大：本學年起國安法及國安教育已列入必修通識課程教大成立精英運動員基金　杜凱琹李皓晴取12萬獎學金　皆想讀碩士
大學生
香港教育大學
大學生活