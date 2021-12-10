JUPAS｜教大歷史教育最搶手38人爭一學位　港大護理逾2,000人報讀

2022/23年度大學聯合招生辦法（Jupas）首輪申請昨日（8日）截止，按首三志願（Band A）申請人數計算，教育大學的歷史教育榮譽學士競爭最激烈， 38人競逐1個學位，其次為中文大學教育學士（幼兒教育）及浸會大學傳理學學士（榮譽）-電影主修-電影電視專修，分別37人及35人爭1個學位。而最多學生報讀的是港大護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別，合共有2,173人。



《香港01》整理八大院校提供的Band A申請人數統計，十大競爭激烈學科中教大佔5席、浸大有3席，其餘2席為中大，當中競爭最大為教大歷史教育榮譽學士，10個學額錄得379人申請，即38人競逐1個學位；中大教育學士（幼兒教育）有21個學額，有770人申請，即37人爭1學位；浸大傳理學學士（榮譽）-電影主修-電影電視專修有625人申請爭18學額，即1個學位有35人角逐。

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十大排行榜上亦見有體育學科，教大體育教育榮譽學士有30個學額，高達949人報讀，意味每32人只有1人成功獲取錄，中大健康與體育運動科學及浸大體育及康樂管理文學士各有逾600人報讀競逐20多個學額，即28人爭1個學位。

各院校最多人報讀學科，港大護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別合共有2,173人報讀，中大工商管理學士綜合課程有2,166人報名，科大工程學有1,658人，城大工商管理學士（會計）有969人，浸大工商管理學士（榮譽）有1,072人，理大酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程有1,401人。

至於嶺大今年首度被納入聯招的動畫及數碼藝術榮譽文學士，成爲嶺大競爭最激烈的課程，高達25.47個人爭1學額。