疫情｜三確診長者兩危殆一嚴重　17名醫護人員中招遍佈10醫院

本港今日（7日）新增逾600宗新冠病毒確診個案，更有600宗初步確診個案，疫情更擴至多間醫院，有10間醫院都有員工確診，涉及威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、明愛醫院、律敦治醫院、北大嶼山醫院、屯門醫院、大埔醫院、天水圍醫院及仁濟醫院。確診患者包括一名醫生、8名護士及8名病人服務助理、運作助理及文員。



另外，醫管局公布再多一名患者危殆，為昨日病情嚴重的84歲染Delta老翁，亦有多一名78歲老翁病情嚴重，按早前公布資料他疑染Omicron變種病毒。至今有三確診長者兩危殆、一嚴重。



▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



+ 9

逾20醫管局職員為密切接觸者 多伊利沙伯醫院護士

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，有多間醫院有員工確診，包括一名屯門醫院醫生，8名護士及8名病人服務助理、運作助理及文員，涉及威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、明愛醫院、律敦治醫院、北大嶼山醫院、大埔醫院、天水圍醫院及仁濟醫院，即涉及10間醫院。

李立業指，醫護和病人都有戴好口罩，沒有病人被列為密切接觸者，但因部分職員曾除下口罩一同吃飯，合共有20多名職員為密切接觸者而需要檢疫，主要為伊利沙伯醫院護士，亦有來自威爾斯親王醫院、仁濟醫院及明愛醫院，現時全部檢測為陰性。李立業說，染疫同事均為社區或家居感染，認為員工休息期間「有少少鬆懈，係唔理想」，再次提醒同事不要一同進食。

另外，有5名病人在入院篩查中找出確診個案，來自屯門醫院、博愛醫院、威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院，合共有兩名員工、一名兼職學護被列為密切接觸者，他們接觸病人時沒有佩戴眼罩，亦有十多位同病格病人被列為密切接觸者。

最新病情轉嚴重老翁染Omicron

李立業又指，公立醫院內現有兩名新冠病人危殆及一人嚴重，其中早前公布染Delta的77歲女病人（個案編號13400）仍然危殆，另外昨日嚴重的84歲染Delta的男病人（個案編號14814）今日轉為危殆，而今日新增嚴重個案為78歲男病人（個案編號15118），按政府早前公布，其帶有N501Y及T478K變異病毒株，疑為Omicron感染個案。

▼2月7日 中環愛丁堡廣場檢測點排長龍▼

