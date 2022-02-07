疫情．2.7｜確診614宗創新高　密切接觸者改家居檢疫

本港今日（7日）新增614宗確診個案，創疫情爆發以來新高，並有逾600宗初步確診。衞生防護中心總監徐樂堅宣布明日（8日）起竹篙灣將收輕症病人，居安抗疫同日啟動，即部分人士會在家居檢疫，會分開4天及14天檢疫期。徐稱，當局會先找出密切接觸者，了解檢疫人士家居環境是否合適，並為有關人士提供檢疫包、快速測試包、溫度計等。



疑再有司機確診 文錦渡口岸貨車須「吉車」走 99%蔬菜未能供港

【00:12】疑再有本港跨境司機周一（7日）確診，即4天內共有3日疑有跨境司機確診，文錦渡口岸貨車須「吉車」回港。



文錦渡口岸昨日（7日）早上10時起，已有跨境司機在口岸對開的錦上花接駁場大排長龍，等待載貨。但至晚上10時，內地執法人員通知他們要「吉車」回港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜今日不能供港。



有蔬菜批發商估計今早及下午縱使再派車出發，或都未能補貨。

▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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屯門良景邨良傑樓驚現50人初步陽性 圍封檢測延長至周二

【23:33】屯門良景邨良傑樓變「葵涌邨逸葵樓2.0」，當局昨晚因應大樓污水檢測呈陽性展開圍封強檢，當局今晚公布，在昨日圍封檢測行動中發現超過50宗初步陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，直指情況令人憂慮。鑑於良景邨良傑樓具有極高感染風險，當局今日（7日）決定延長相關宣告內有關良傑樓的執行日期，目標是在明日（8日）完成此行動。

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東九龍廣泛地區污水檢測呈陽性 黃大仙、啟德、油塘逾10幢樓強檢

【22:55】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，今日再發現更多地區污水檢測呈陽性，當局將納入強制檢測公告，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測：

．黃大仙慈康邨康健樓、康秀樓、康德樓、康潤樓與康添樓

．黃大仙鳴鳳街20-64號（雙數街號）、鳳凰大廈、翠鳳街1-68號、沙田坳道與沙田坳邨一帶

．慈雲山慈樂邨（二期）樂信樓與樂仁樓

．油麗邨豐麗樓

．德朗邨德瑤樓、德瓏樓與德瑩樓

為跟進在黃大仙、深水埗、西貢、觀塘及元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括黃大仙、深水埗及西貢民政事務處）將會由明日（8日）起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

．黃大仙蒲崗村道117-165號、毓華里1-59及6-30 號與毓華街40-80A一帶

．深水埗富昌邨富誠樓、富良樓、富萊樓、富凱樓與富怡樓

．北港、西貢市中心、對面海一帶

另外，民政事務總署（包括觀塘及元朗民政事務處）透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在以下地區（見附件）工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」，涉及地方有：

．油麗邨雍麗樓、卓麗樓

．油麗邨雅麗樓、頤麗樓、逸麗樓、秀麗樓、碧麗樓與智麗樓

．元朗朗屏邨一帶

伊利沙伯醫院ICU醫護染疫 17人除罩用膳要檢疫 病房停收新症

【22:50】本港今日（7日）新增614宗確診，607宗屬本地感染，創下爆疫兩年以來的單日新高，染疫病人包括17名醫護人員，當中兩名瑪嘉烈醫院內科及老人科病房女護士，曾與早前染疫的健康服務助理在同一病房工作，兩人近兩日出現病徵，昨日（6日）初步確診，暫無職員或病人被列為密切接觸者，涉事病房內24名住院病人的檢測結果亦呈陰性。



餘下15名染疫醫護和醫管局職員則分布在9間醫院，包括1名醫生和6名護士，其中有員工曾在無戴口罩情況下，與其他職員一起進食或交談，有27名員工被列為密切接觸者。當中伊利沙伯醫院深切治療部ICU是重災區，共有17名職員須檢疫，切治療部會暫停接收新症，為第五波疫情首個同類情況。

港大鈕魯詩樓10樓工作員工確診 校長張翔辦公室同層

【22:42】香港大學校方今（7日）向全校師生發電郵指，一名於鈕魯詩樓10樓工作的職員確診，該職員曾於上周五（4日）回校。位於鈕魯詩樓9樓及10樓的辦公室明日將關閉，而曾於1月28日至2月4日期間到訪該址的師生則被要求接受病毒檢測。

香港大學校長張翔的辦公室（President’s Office），設於鈕魯詩樓10樓。

疫苗｜單日約2.3萬人打首針較昨增逾1倍 創五個月以來新高

【22:26】第五波疫情大爆發，確診個案幾何級數增加，自1月以來市民接種疫苗回升，根據據政府最新數字，今日（7日）單日接種第一針的市民有近2.3萬人，比昨日增約一倍，創五個月以來單日新高。至今累計有541萬人已打疫苗，佔12歲或以上人口80.4％。

今日接種劑數達72,987劑，創了推行疫苗接種近一年以來單日紀錄，當中打第二次及第三劑人數分別2.1及2.9萬劑。

▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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輕鐵站兼職員工初步確診 何文田站清潔工上班後不適 送院證染疫

【22:08】港鐵表示，一名輕鐵兼職月台職員及一名在何文田站工作的承辦商清潔員工今日(7日)分別初步確診。該名輕鐵兼職月台職員現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，而承辦商清潔員工則正在醫院接受治療，公司祝願兩人早日康復。詳情請參閱附件。

港鐵表示，該名輕鐵員工在輕鐵天水圍站月台工，最後上班日期為2月5日, 工作時一直有按規定戴上口罩。她因其處所獲發強制檢測公告而需接受檢測，其結果今日呈陽性 。她亦於2月2日及2月4日分別在輕鐵兆康站及屯門站月台工作。

至於該名承辦商清潔員工則於何文田站工作，今日上班後感到不適，經車站員工召喚救護車到場將他送院治療。他在醫院期間接受檢測，結果亦呈陽性．目前在醫院接受治療。他最後上班日期為今日，工作時一直有按規定戴上口罩。

疫情｜4名警員及文員初步確診 於警察總部及警察體育遊樂會工作

【22:08】警務處公布有兩名警務人員及兩名文職人員初步確診，他們年齡介乎28至60歲，分別於警察總部、荃灣警區及警察體育遊樂會工作。警方表示，四人較早前獲安排接受病毒檢測，於今日（7日）初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。

四人於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。四人最後上班日期為1月28日至2月3日。

荃灣採樣站等逾兩小時 市民急着取陰性結上班 流動檢測站試派籌

【22:00】 要解決問題，荃灣公園的流動檢測站試行派籌減少輪候人潮，只要用電話掃一掃籌上的二維碼，便知道叫到多少號。食衞局表示，試行即場派籌反應正面，葵涌運動場的流動檢測站明日（8日）起都會試行，並會擴展至蕙荃體育館社區檢測中心。

▼2月7日 荃灣沙咀道遊樂場檢測站大排長龍▼



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【21:55】屯門良景邨良偉樓昨晚圍封檢測，直至今晚9時半完成並解封。當局表示，截至今日凌晨1時，約1,920名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其中發現三宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府表示，由於檢測承辦商需要時間再核實受檢測的個案是否初步呈陽性，因此需要較長時間才能解封，元朗民政事務處已為居民提供食物包。政府今日晚上約7時30分完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認所有人士已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。受檢人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。相關執法行動於晚上約9時完成，政府共檢查了約450名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

自我快速檢測｜有人一次過藥房買50盒 黃夏蕙斥有店舖加價1.3倍

【21:48】本港新冦病毒Omicron疫情大爆發，政府上周宣布推行「自我快速檢測」計劃，向市民派發快速抗原測試套裝。市面不少同類產品近日即賣斷市，《香港01》記者到北角及荃灣16間藥房及連鎖店視察，有10間店舖的快速檢測產品均缺貨，有藥房指檢測產品近日暢銷，今早入貨100盒後，已有客人一次過買入50盒。

藝人黃夏蕙今日在Facebook撰文指出，其中一款檢測包數日前每盒才120元，今日全線無貨，有貨的則加幅加價1.3倍至280元，「疫情前期口罩係咁，而家快速測試盒又係咁？」

▼2月7日 啟田邨啟仁樓部分居民撤離檢疫▼



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封區｜深水埗富昌邨富悅樓污水陽性強檢 三廈現傳播部分住戶撤離

【20:44】衞生署表示，有三幢大廈疑出現垂直／橫向傳播、相連天井位置及共用喉管等，為阻截病毒進一步擴散，安排相關住戶到檢疫中心進行檢疫，三幢大廈相關住戶到檢疫中心進行檢疫：

．藍田啟田邨啟仁樓：26至35樓的15室單位住戶；

．觀塘安達邨謙達樓：21至28樓的03室及04室單位住戶；

．長沙灣蘇屋邨綠柳樓：20至28樓的12室單位住戶。

▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼



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火眼實驗室重置工程展開 馬鞍山體育館竪起氣膜 華大基因再承辦

【20:28】第五波新冠病毒Omicron疫情大爆發，特首林鄭月娥上周五（4日）表示，已邀請廣東省的專家來港，協助在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」，預料本月內可建成，令每日的單管檢測量增至30萬。



《香港01》記者今晚（7日）到馬鞍山體育館視察，發現館內場地已清空，物資已運抵，有外判工人正在館內裝設場館，並為多個氣膜實驗室充氣，準備重設火眼實驗室。氣膜上印有現時檢測承辦商之一「華大基因」的標誌，意味着華大在港合資公司華昇診斷中心繼前年全民檢測後，再次負責與國內專家合作的火眼實驗室檢測項目。

疫情│搶購潮再現 超市菜架近乎全空 快速檢測套裝缺貨

【20:01】早前有跨境司機染疫，逾二百部運菜貨車滯留口岸，大批供港蔬菜未能送抵香港，致全港菜檔菜價一度急升。疫情至今曾引發多次搶購潮，《香港01》記者今日（7日）到超市視察時，昔日被瘋搶的廁紙、即食麵等供應充足，惟不少擺放蔬菜的雪櫃和貨架均見空空如也，等候付款的顧客中，有部分人的購物籃內全是蔬菜；而多間超市內，大部分蔬菜的價格均與平日相若。

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▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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【19:36】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午7時起限制在深水埗富昌邨富悅樓人須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。目標是在明日（8日）上午約十時完成此行動。

政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

民政署派快速檢測套裝 前區議員批混亂：長者看不明英文說明書

【18:44】因應九龍城、大埔、灣仔及中西區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署昨日（6日）陸續向上述地區的住戶、清潔員工物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。有區議員指當局派發情況混亂，亦沒有提供清晰指示，令部分市民誤以為派發套裝的地方即必須要強制檢測，與收集深喉唾液（樽仔檢測）一樣，需要交回相關結果。有市民反映套裝只有英文說明書，令長者不懂得如何正確地使用，市民亦不知道若不幸測得陽性結果時，應如何處理。

【17:28】上環的保良局郭羅桂珍護老院有2名院友初確診，亦有職員快檢測呈陽性，逾70名長者列密切接觸者，需送檢疫。

疫情│沙田車公廟爆疫後 信眾無懼病毒 人日繼續香火鼎盛

【17:25】第五波疫情持續嚴峻，早前政府呼籲減少宗教聚會，而沙田車公廟的過年參拜人潮出現新冠病毒患者，車公廟旁的新翠邨早前檢測人潮亦出現13名初步陽性患者。不過，即使車公誕、初三赤口已過，今日（7日）仍有不少信眾前往車公廟祭祀參拜，疫情下廟內仍然香火鼎盛。

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疫情│沙田多個檢測站打蛇餅 美林邨清潔工幫同事排隊望街坊體諒

【17:11】第五波疫情持續，其中沙田一帶多個屋苑及場所納入強制檢測範圍，涉及的人數眾多，區內檢測站今日（7日）繼續出現人龍。其中大圍美林體育館的檢測站，人龍佔據整條行人天橋，有在美林邨工作的清潔工指，今早由9時起開始等候，到下午1時多才到達橋中央，估計需要5小時才能完成檢測；他們又指，會與10數名工友輪流排隊，以確保屋邨內仍有人保持衞生，希望街坊能夠體諒，不要以為他們「插隊」。

醫管局建議快速測試陽性者 搭的士到急症室 將安排到戶外覆檢

【17:10】衞生防護中心總監徐樂堅稱，昨日有300宗個案，今日逾600宗，初陽亦逾600宗，明天確診個案可能接近600、700、800宗，但他強調個案向上升不等於無法控制疫情，市民若配合留家，絕對是截斷傳播有效措施。

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【16:55】張竹君表示，早前有員工初步確診的土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心，再多一名院友確診，約50位長者須檢疫。

【16:47】增614宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，無源頭個案多涉及接觸人較多行業，包括售貨員、清潔員、保安、工地工人。張又稱，今起不會再公布每宗個案詳細情況，因已「無乜意義」，但強檢大廈資料會盡快公布。

【16:45】多幢大廈現垂直傳播或橫向傳播，包括：啟田邨啟仁樓、安達邨謙達樓及天水圍俊宏軒九座等，當局將進行調查及研究是否需撤離。

疫情｜三確診長者兩危殆一嚴重 17名醫護人員中招遍佈10醫院

【16:42】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，目前有2名病人危殆，包括一名77歲女病人及84歲男病人。另外，多間公院有醫護、病人助理及文員初確診，涉威爾斯、瑪嘉烈、伊利沙伯及北大嶼山等。

▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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【16:35】本港今日新增614宗確診，更錄得逾600宗初陽，衞生防護中心總監徐樂堅稱情況不樂觀，由於個案上升，公院床位緊張，明日將會啟用竹篙灣社區隔離設施，明天啟用居安抗疫計劃。

增614宗確診創新高 明起啟動居安抗疫 密切接觸者在家隔離14天

【15:30】食物及衞生局局長陳肇始形容本港疫情極度嚴峻，當局亦預告會考慮收緊限聚安排，消息指，或進一步「加辣」至兩人一枱。適逢晚市禁堂食令今(7日)滿月，餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界生意已大受打擊，倘堂食限制再擴大，將雪上加霜。對於即將公布詳情的疫苗通行證，他則指，業界寧提高通行門檻，以換取鬆綁堂食營業限制，包括規定食客進入餐廳前需最少接種兩針，「起碼可以營業耐啲、大家有工開先啦。」

疫苗通行證｜恐收緊至2人1枱 黃家和倡提高打針門檻換取堂食鬆綁

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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美田邨美景樓美致樓錄22宗初陽 延長圍封至明早 政府：風險極高

【15:21】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午八時及八時三十分起分別限制沙田美田邨美景樓及美致樓人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日決定延長相關圍封的執行日期，目標在明日上午約十時完成此行動。

政府發言人表示，美田邨美景樓及美致樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中分別發現10宗及12宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於美田邨美景樓及美致樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日，以免病毒進一步擴散。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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【13:25】沙田美田邨美秀樓完成強檢，其間約1,890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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屯門居民大廈現確診者被公司要求檢測三次 首位街坊凌晨5點排隊

【13:12】新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（6日）屯門大興邨興泰樓出現多宗確診個案，分散不同單位，區內多個大廈隨即納入強檢範圍。今早（7日），建生社區會堂及青田遊樂場排滿檢測人龍，圍繞社區會堂大打蛇餅，延伸至附近巴士站、輕鐵站及建生邨樂生樓一帶，市民普遍估計至少需要排隊2小時，方能完成檢測。排在前排的居民透露，首名的街坊早上5時多便開始排隊，亦有市民指因居住的大廈出現確診者，被公司要求檢測三次，完成第一次檢測及取得陰性結果後，才能上班。有居於大興的居民則指出，邨內長者人數眾多，希望當局能協助分流，不用他們苦苦等待多時才能進行檢測。

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醫管局籲自行檢測陽性市民到急症室複檢 伊院一度輪候5小時

【13:00】醫管局昨日疫情記者會上指，由於政府近日加大力度在社區檢測及派發快速抗原測試包，給市民自行檢測，不少市民驗到初陽便立即去急症室。今早（7日）10時起，從醫管局急症室等候時間所見，各區平均等候時間為6至8小時。記者今早到佐敦伊利沙伯醫院視察，雖然陸續前來急症室的市民並不算多，不過等候區內螢幕顯示等候時間需至少5小時。眼見較多的為長者、需躺臥病床的人士。另外，有些則市民從的士下車後，向職員表示認為自己有輕微發燒症狀的，隨即被帶往另一通道離開，繞過急症室等候區。

屯門市廣場DONKI一名員工初步確診 須暫停營業至另行通知

【12:45】新冠肺炎疫情嚴峻，本港確診數字不斷創新高。驚安之殿堂（DON DON DONKI）今日（7日）在Facebook表示，有初步確診者曾在屯門分店工作，故屯門市廣場店將暫停營業，直至另行通知。

圓玄學院明起暫停開放3日 市民暫未能攝太歲 未來安排視乎疫情

【11:27】因應近日新冠肺炎疫情十分嚴峻，為減低社區擴散風險，圓玄學院將由2月8日 (初八) 至2月10日(初十)將暫停對公眾開放, 期間將進行全院清潔及消毒, 直至另行通告為止。

【10:45】消息：今增614宗確診個案，初步陽性逾300宗，再創2年多疫情以來新高。

【09:36】屯門大興邨興昌樓政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求興泰樓受檢人士於二月五日及二月六日指定時間到採樣站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨一時，總共5 546人次接受了檢測，當中發現15宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

疫情｜黃大仙龍翔辦公大樓爆疫 社署保障助理及運房局工程師初陽

【09:02】社會福利署（社署）今日（7日）表示，一名在黃大仙龍翔辦公大樓慈雲山社會保障辦事處工作的社會保障助理初步確診。該名職員最近一次上班日期為1月31日，工作時一直有佩戴口罩，她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

▼2月6日強制檢測公告▼



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強制檢測｜61處上榜 深水埗13幢 新屯門中心7座及嘉湖山莊2幢

【00:58】本港昨日(6日)新增342宗確診個案，全部是本地患者。食物及衞生局今日（7日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應65宗本地感染個案、一宗與輸入個案有關的個案、一宗初步陽性檢測個案，以及黃大仙、屯門和沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有61個指明地方被納入強制檢測公告，上榜地點遍布港九新界。

深水埗為重災區，有13幢大廈的居民需要強制檢測，主要是早前發現污水檢測呈陽性的福榮街、欽州街及鴨寮街一帶舊樓。屯門疫情仍嚴重，有5幢大廈上榜，包括新屯門中心7座審等。

▼2月6日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜涉153棟 何文田豪宅君頤峰及皓畋、半山蔚巒閣上榜

【00:47】本港爆發第五波疫情，衞生署周日（6日）公布，新增新增342宗確診個案，當中136宗沒有源頭。根據衞生署確診大廈名單，共有153棟大廈上榜，當中不乏私人屋苑。

長洲一名患者同時報住半山羅便臣道蔚巒閣（Peaksville）；新界區有元朗GRAND YOHO 3座，天水圍嘉湖山莊5期；九龍區就有何文田豪宅君頤峰8座、皓畋1座、九龍城嘉匯1座及8座、將軍澳峻瀅1座等。尚有約160名患者的住處未有資料。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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▼2月6日 沙田美田邨美秀樓圍封強檢▼



2.6 疫情疫情蔓延至元朗，區內檢測中心大排長龍：



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昨日總覽：疫情．2.6｜兩日增685宗本地個案止疫難 社區多達320條傳播鏈

拜年變播毒 增342確診4成無源頭 有患者初一初二訪車公廟寶蓮寺

重症｜84歲無打針長期病患老翁染Delta 入院3天急惡化 留醫ICU

衞生署料疫情未到高峰 公院隔離病床快爆滿 竹篙灣將轉治療設施

疫情｜自我檢測陽性人士湧急症室 醫管局料周一求診人數飆升

▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



天水圍男輔警初確診 於爆疫元朗廣場任正職 荃灣警區男警染疫

食環署五員工初確診包括上水屠房督察 濕地公園農林督察中招

多個政府部門現患者 廉署總部有調查主任染疫 港台員工亦中招

屯門黃大仙多處污水呈陽性 嘉峰臺1至5座、卓爾居第5至6座納強檢

一晚圍封5大廈 美田邨及良景邨共5幢污水呈陽性 疑有隱形病人

疫情｜元朗廣場爆疫 市民排隊等檢測逾2小時 人龍長達300米

封區｜沙田新翠邨爆發 圍封現13初陽 新月樓高座一單位8人中招

大興邨｜興泰樓延長圍封至周一早上 強檢發現11初陽及1宗不確定

疫情｜高拔陞指醫管局病床飽和人手壓力大 須削非緊急手術或治療

▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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疫情｜林鄭：接種首劑疫苗人口突破八成 本周公布疫苗通行證詳情

疫苗｜元朗接種中心已預約也需「打蛇餅」 市民：唔打冇得飲茶

倡聘50歲下打齊3針市民參與抗疫解人手荒 梁子超：幫手圍封派飯

內地蔬果供應減 食衞局：有司機入境內地後到未經申報地方需隔離

菜源突切斷 菜心飆至$28斤 打邊爐必選茼蒿與豆苗同缺貨｜疫情批發商料蔬菜零售價急升兩成 跨境司機憂剔除免檢疫名單影響供應

批發商料蔬菜零售價急升兩成 跨境司機憂剔除免檢疫名單影響供應

通脹｜加價潮 樂事薯片半年狂加22% 刀嘜花生油同期加價近9%

IKEA沙田分店、千色店荃灣分店員工初步確診 各停業一至兩天消毒

全民檢測｜招彥燾：每晚封區似買大小 應推快速與核酸混合檢測