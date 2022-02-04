疫情｜8間公立醫院9名職員染疫　16同事曾除罩共膳須檢疫

第五波疫情殺入本港醫療系統，醫管局今日（4日）公布，有9名醫院職員確診或初步確診，分別涉及聯合醫院、靈實醫院、將軍澳醫院、瑪嘉烈醫院、明愛醫院、仁愛醫院、天水圍醫院及青山醫院等；經追蹤後有16名同事，因與患者除口罩閒聊及或用餐被列為密切接觸者，需要安排檢疫隔離，暫時檢測結果呈陰性。



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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，個別公立醫院有職員因家居或社區接觸而確診或初步確診，分別是聯合醫院病人服務助理、靈實醫院病人服務助理、將軍澳醫院抽血員、瑪嘉烈醫院清潔運作助理及內科病房健康服務助理、明愛醫院護士、仁愛醫院負責病人外判支援職員、天水圍醫院詢問處文員，以及青山醫院文員，已全數安排隔離。

劉家獻續指，醫院感染控制組已展開接觸追蹤調查，上述職員在工作時有穿着防疫裝備，全部工作地方已清潔消毒，沒有病人列緊密接觸。不過，由於部分同事曾與患者除下口罩聊天或用膳，共有16位同事列為密切接觸者需要檢疫，他們經病毒測試後暫時結果為陰性。

兒童醫院服務助理及營養師與確診母女面見時無戴護眼裝置

另外，兒童醫院昨日接衞生防護中心通報，一名7個月大女嬰（#14361）在1月26日與母親1去過兒童醫院接受營養諮詢，經追蹤後一名病人服務助理及一名營養師在接見病人時，因沒有佩戴眼部保護裝置，被列作密切接解者，此外沒有其他人被列緊密。

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