疫情｜多區逾千人冒寒排隊檢測　慈雲山長者累極坐斜坡路邊休息

第5波疫情尚未有停止蔓延趨勢，昨日（6日）衛生署公布黃大仙出現傳播鏈，該區有多個屋邨上榜，包括黃大仙上邨、慈雲山慈民邨民泰樓。

今午（7日）3時，慈雲山社區檢測中心絡繹不絕，等候隊伍約有600至700人，人龍更長達500米，需要3分鐘才能從隊頭走到隊尾，位較後的市民U型排隊才能避免隊伍在馬路等候。目測約有7成等候人士為長者，大部分市民在排隊間「玩電話」消磨時間，有長者自備膠椅坐在街上休息，又有長者坐在路邊上等候接受檢測。



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林先生是慈民邨民裕樓居民，因早前大廈污水對病毒呈陽性反應，而他今天在下午1時15分已開始排隊，排了約1個半小時仍未能到達檢測中心內。他對政府安排感到不滿，「琴日都知咩事，點解唔加開檢測站，咁多人一齊排隊，中嘅機會仲大啦。」「自己一個嚟排，廁所又唔去得，好麻煩。」

陳先生則是慈愛苑愛聰閣的居民，也是因污水樣本檢測到陽性結果，推測該處可能有隱性患者存在，所以需要接受強制檢測。排在隊頭的他約花費了120分鐘，他認為政府安排可以更為妥善，「都有好多老人家係度企等好耐，如果加多啲流動檢測站，疏導下人流，我諗大家都會安心啲。」他也擔心在排隊期間遭到傳染，但笑言「都冇辦法啦，唔好亂掂嘢同小心啲」。

今午約4時，中環愛丁堡廣場目測過千人，在排隊等候檢測，人龍由大會堂排至中環郵政總局近香港地鐵站。其中，市民鍾女士表示，今午約1時20分到達，近4時才完成檢測，花費近3個小時，無奈說：「企喺度都冇辦法。」

鍾女士透露家住深水埗，今早在工作期間，收到業主立案法團的通知有住戶確診，因而到此檢測。她亦指，大廈更呼籲住戶，切勿在深水埗接受強檢，「深水埗太多人做檢測喇，驚排排下隊，冇都變咗有！」

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全日為檢測四處奔波 排隊3個鐘：原地踏步打發時間

至於另一名市民阿拔直言，今日為強檢全日奔波，在得知公司有同事確診後，早上曾到西營盤賽馬會診所、西營盤及中環地鐵站、中環郵政總局等地取檢測瓶，惟全已派光。因此無奈下只能在愛丁堡廣場流動檢測站排隊，並預約2月10日再到社區檢測中心，「今朝出嚟搞咗成日！」

不過阿拔慶幸天公造美，中午後不再下雨，不至於冒雨排隊。但他發現檢測的人龍愈來愈長，他亦需花上近3小時才完成檢測。問到如何打發時間，他笑指，「冇計啦，原地踏下步，提下腿咁。都有少少攰㗎，仲有汗出。」