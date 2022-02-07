城大指學生會未能交出近16年帳目　為公平分配用地　要求遷出會址

根據城大校園電視媒體「城市廣播」報道，校方於周一（7日）向學生會發電郵指，由於學生會未能提交2005至2020年的審計報告，要求學生會七日內遷出現時會址。城大周二（8日）回覆《香港01》稱，由於學生會未能於限期前提交多年積壓的經審核財務報表，為公平分配校園使用空間，學生事務處正全面檢討及審視現有學生活動室及設施的分配。校方又指，學生會一直是獨立於城大的校外註冊社團，但以城大學生會名義行事，且未經大學同意，影響校譽。



根據城大校園電視媒體「城市廣播」報道，校方今日（7日）向學生會發電郵指，由於學生會未能提交2005至2020年的審計報告，要求學生會七日內遷出現時會址。（資料圖片)

新一屆城大學生會幹事會內閣於上月底上任。城大學生會上月24日發公告，指面臨創會以來最大危機，校方指控學生會管理不善、帳目混亂，要求學生會於2月5日前提交2005年至2020年的審計報告，否則警告或會收回學生會會室，並禁止學生會繼續使用「香港城市大學」的字眼。

城大稱，由於學生會未能遵守校方與學生會雙方2020年8月簽署的協議，校方在周一限期仍未收到學生會經審核的財務報表，為了平地分配校園空間之使用，讓不同學生組織都能獲得空間舉辦活動，學生事務處正全面檢討及審視現有學生活動室及設施的分配，讓所有合資格的城大學生組織共享校園空間。

城大稱，學生會一直為獨立於城大的校外註冊社團，惟以城大學生會的名義行事；未經大學同意，影響校譽。 校董會及大學多年前已關注學生會財務問題，並對其積習已久並獲廣泛報道的財務管理問題反覆表示強烈關注