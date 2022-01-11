城大工學院獲捐400萬元推STEM　學生有望到國家重點實驗室實習

社會近年推動科技發展，工程是不可或缺一環。城大工學院近期獲「鵬程慈善基金」捐贈400萬元，成立「鵬程優才工程學庫」，以舉辦中、小學STEM教育計劃，包括暑期實習生計劃，讓中學生有機會到城大的實驗室工作一個月，更有可能到校內的國家重點實驗室，接觸6G研發技術。



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「鵬程慈善基金」去年向城大工學院捐贈400萬元，希望培育青年成為新一代工程師，透過讓他們接觸更多與工程相關的經驗，從而激發對工程學的興趣，並提升工程學在香港的影響力。

城大工學院副院長 (教育) 石燦鴻表示，將會就此實驗；展開展開連串活動，包括讓中學生以小組形式展開專題研習，由城大教授任項目顧問，協助學生為期一個月的暑期實習計劃，讓中學生初步了解實驗室的工作等。

石燦鴻表示，學生有機會於不同實驗室實習，但具體安排有待敲定。（余俊亮攝）

石燦鴻指，中學雖然有數理科，但未有直接提及工程，學生根本不知何謂工程，｢有咩科揀都唔知。」他續稱，有感近年中學生對工程興趣減少，估計可能與社會觀念及經濟結構有關，社會聚焦於金融，但衣食住行其實都與工程有關。從收入角度而言，工程系畢業生收入，其實較全校平均為高。他希望藉此項目，向學生及家長傳遞正確訊息。

「三維原子探針聯合研究實驗室」的儀器。（余俊亮攝）

計劃設專題研習及暑期實習

是次計劃包括專題研習及暑期實習，石燦鴻預計，前者有百多名學生參與，後者則約30多人。城大工學院設置多所實驗室，包括「太赫茲及毫米波國家重點實驗室」，可了解6G網絡技術；另外亦有「三維原子探針聯合研究實驗室」，當中設有三維原子探針，為中國華南地區唯一設有該儀器的機構，據介紹實驗室斥資逾1,000萬元設立。

石燦鴻表示，假如學生希望參與實習，需先撰寫一篇短文，講解為何希望參與，然後需接受面試。他形容，實習計劃尤如「學徒」在實驗室工作，雖未必能全面認識，但亦可有初步接觸。