漁護署督察接收流浪狗　改文件指交狗市民不願出庭　認欺詐判社服

漁護署一名二級農林督察，涉嫌在處理4宗流浪狗個案時，修改文件誤導上司指把狗隻帶到中心的市民不願出庭，並建議不作起訴，早前被廉署拘控。督察早前承認8項欺騙罪，案件今(8日)在九龍城法院判刑，辯方指案件不涉貪污，裁判官黃雅茵考慮被告坦白認罪，並已深切悔改，判他160小時社會服務令。



涉及4隻交到中心的流浪狗

被告李啟廸，48歲，他承認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，指他於2018年6月26日至2019年2月27日期間，在九龍動物管理中心，負責管理流浪狗及相關刑事調查時，意圖欺騙其主事人，即使用4份「市民交來流浪動物紀錄」（動物表格），及4份檢控表格時，訛稱4名市民把4隻流浪狗交到署方時，表示不願意以控方證人身份出庭作供指證狗主。

案情指，被告自2013年在漁護署出任二級農林督察，駐守九龍動物管理中心，他的職責包括管理流浪狗，及相關刑事調查，亦會考慮檢控狗隻的畜養人。

掃描文件再以複製及貼上方式作更改

在2018年6月26日至2019年2月27日期間，4名市民在拾獲流浪狗後，交到被告工作的中心，並填寫「市民交來流浪動物紀錄」，4人均表示願意就檢控狗隻畜養人時出庭作供，惟被告卻把文掃描後，透過複製及貼上方式，改成4人均不願意出庭作證，並將已修改的紀錄，連同含虛假陳述的檢控表格，交給上司，上司最後未有就該4案作出檢控。

根據《狂犬病條例》，如狗隻沒有以帶牽引或以其他方式控制而出現於公眾地方，狗隻畜養人即屬犯罪(該罪行)。

案件編號：KCCC 3491/2021