酒店前工程師涉收回佣47萬　求情稱受不住誘惑　被判入獄2年

酒店前工程師涉串謀工程承辦商，收取47萬回佣，以聘用及協助該承辦商進行39項酒店的維修工程，他在警誡下承認，批出工程後，對方會向他支付利潤的一半筆款。他今日（7日）承認串謀使代理人接受利益罪，求情指抵不住誘惑犯案，法官指他以負責人身份謀私利，涉違反誠信，判他入獄2年，兼要歸還實際收取的39萬犯罪得益。



被告黃天龍（44歲，工程師）被控在2017年12月8日至2019年10月31日期間，串謀承辦商創業工程有限公司收受回佣，作為聘用及協助有關工程承辦商完成芬名酒店的工程的誘因或報酬。

案情指，被告事發時任職灣仔芬名酒店的工程師，負責監督酒店所有工程及維修項目，而創業工程有限公司為維修工程的承辦商。

收取工程的一半利潤作回佣

被告未有向其他工程公司索取報價，並向創業工程就酒店39個項目收受47萬元回佣。被告在警誡下承認，他向創業工程批出工程後，創業會向他支付工程利潤的一半筆款，他更曾指示酒店內部人員協助工程，而該些款項用作個人開支。他實際上收取約39萬元。

受不住誘惑鑄成大錯

辯方求情指，被告解釋因抵不住誘惑，鑄成大錯，望可以3年作量刑起點，盡量輕判。

法官認為，雖然本案金額非同類案件中的大數目，但被告以負責人身份謀私利，涉違反誠信，在2年內多次收回佣，終判他入獄2年。

案件編號：DCCC 869/2021